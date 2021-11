Koronatilanne heikkenee yhä – Kainuun tilanne Manner-Suomen paras

Koronatilanne on Kainuussa tällä hetkellä Manner-Suomen paras. Ilmaantuvuus alueella on 65,5 / 100 000 / 14 vrk. Viikonlopun aikana alueella todettiin neljä uutta tartuntaa. Parantamista on muun muassa nuorten rokotussuojassa.

– Rokotussuoja alle 40-vuotiailla on meillä muuta maata alempi ja vastaavasti lähimaakunnissa koronan ilmaantuvuus on Kainuuta korkeampi, joten epidemian kiihtyminen on mahdollista täälläkin, arvioi Kainuun soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen soten tiedotteessa.

Sen sijaan muualla Suomessa koronatilanne jatkaa heikentymistään. Päivittäin tartuntoja todetaan toista tuhatta ja kahden viikon ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden on noussut yli kahdensadan. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä nousee edelleen. Tartunnat leviävät nyt erityisesti rokottamattomien nuorten ikäluokkien keskuudessa.

THL kertoo, että Suomessa on sairaalahoidossa yhteensä 45 koronapotilasta enemmän kuin perjantaina

Sairaalahoidossa on nyt yhteensä 322 koronavirukseen liittyvää tautia sairastavaa, joista teho-osastolla 43. Teho-osastolla on kaksi koronapotilasta enemmän kuin perjantaina.

Perjantain jälkeen on raportoitu 2 616 uutta koronavirustartuntaa. THL ei julkaise päivittäisiä koronalukuja viikonloppuna.

Suomessa on kahden viime viikon aikana raportoitu noin 12 700 koronatartuntaa, mikä on noin 3 600 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu yhdeksän uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta perjantain jälkeen.

Kainuun sote muistuttaa varotoimista

Myös Kainuun sote suosittelee kasvomaskien käyttöä, mikäli turvavälejä ei voida säilyttää esimerkiksi yleisötapahtumissa, julkisessa liikenteessä tai vastaavissa tilanteissa.

Oireisena on jäätävä kotiin sairastamaan ja tarvittaessa hakeuduttava koronatestiin. Juhlissa ja tapahtumissa on syytä noudattaa tapahtumajärjestäjien ohjeita sekä huolehtia turvaväleistä ja muista hygieniatoimista.

– Erityisesti vajaan rokotesuojan saaneiden on suhtauduttava vakavasti varotoimiin. Tartuntoja on Suomessa nyt eniten kouluikäisillä ja alle 20-vuotiailla. Lapsilla ja nuorilla koronatauti on harvoin vakava, mutta tartunnat leviävät ja epidemia pitkittyy, joten mahdollisimman korkea rokotekattavuus on avainasemassa tilanteen hallinnassa, Käsmä-Ronkainen korostaa.

Koronarokote ei täysin estä tartuntojen leviämistä, vaikka sitä merkittävästi vähentävätkin. Ns. läpäisyinfektiot ovat mahdollisia täyden rokotesuojan saaneillakin, erityisesti viruksen herkästi leviävien muunnosten vuoksi. Tämän vuoksi varotoimia on edelleen jatkettava.

Kolmatta koronarokotetta suositellaan kaikille yli 60-vuotiaille sekä hoivakodeissa tai laitoshoidossa asuville ja erityisiin riskiryhmiin kuuluville. Lisätietoja saa Kainuun soten ja THL:n verkkosivuilta.

Koronapassia ei ole käytössä Kainuussa

Yleisen koronatilanteen heikentyessä rajoitusten asettamisesta tai koronapassin käytöstä on liikkeellä myös erilaisia käsityksiä. Kainuussa ei ole voimassa koronarajoituksia, eikä siten myöskään koronapassia ole käytössä. Rajoituksia ei puolestaan voida asettaa ilman laissa säädettyjä edellytyksiä, esimerkiksi osallistuja- tai asiakasmäärien rajoittamiselle tai tilojen sulkemiselle on oltava välttämättömät perusteet.

Koronapassi on lain mukaan tarkoitettu käyttöön vain silloin, kun kyseistä tilaisuutta tai tilaa koskevia koronarajoituksia on voimassa. Tällöin esimerkiksi ravintolat tai tapahtumajärjestäjät voivat edellyttää asiakkailtaan tai osallistujilta koronapassin käyttöä vaihtoehtona asetetuille rajoituksille.

Korona- ja influenssarokotukset jatkuvat

Korona- ja influenssarokotukset Kainuussa jatkuvat edelleen avoimissa rokotuspisteissä.

Kajaanissa rokotukset 3.12. saakka ilman ajanvarausta Kaukametsän opistolla (Koskikatu 4B) ma, to ja pe klo 8.30 - 15.30 sekä ti ja ke klo 8.30 - 17.30 ajanvarauksella (omasote.kainuu.fi) Kajaanin Prismassa.

Muiden kuntien rokotuspisteet ovat avoinna marras-joulukuussa kuntakohtaisten aikataulujen mukaisesti (ks. sote.kainuu.fi/influenssarokotukset tai sote.kainuu.fi/koronainfo)

Rokotuspisteillä annetaan maksuttomia koronarokotteita 12 vuotta täyttäneille, maksuttomia influenssarokotteita riskiryhmille sekä muille asiakkaille omakustanteisesti apteekista itse noudettuja influenssa- tai pneumokokkirokotteita.

Edit: Juttua täydennetty kello 12