Koronatilanne helpottanut Kainuussa – toimi näin

Koronapandemiatilanne on helpottanut myös Kainuussa, kertoo Kainuun sote. Viime viikolla maakunnassa todettiin 400 koronatartuntaa, kun viikkoa aiemmin tapauksia oli 686.

Kainuun soten testiasemilla testejä otettiin viime viikolla 1302, kun edeltävällä viikolla määrä oli 1821. Samoin positiivisten tulosten osuus on pienentynyt 30,7 prosentista 37,7:ään.

Koronarokotuksia tarjotaan edelleen väestölle kuntien rokotuspisteissä.

– Epidemia on hiljalleen rauhoittumassa ja yhteiskunta on kesän tullen palautumassa selvästi normaalimpaan tilaan. Tartuntoja todetaan nyt aiempaa vähemmän, mutta terveysturvallisuusohjeita on hyvä noudattaa, etenkin jos kuuluu riskiryhmiin, muistuttaa Kainuun soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen .

Terveysturvallisuussuositukset

Kainuussa voimassa ovat kansallisten ohjeistusten mukaiset suositukset. Kasvomaskia voi käyttää oman harkinnan mukaisesti. Altistumistilanteissa oireeton henkilö voi tarvittaessa mennä töihin maskia käyttäen. Oireeton lapsi voi mennä myös kouluun.

Jos saat koronaan sopivia oireita, tee kotitesti. Terveydenhuollon koronatestiä suositellaan, mikäli henkilöllä on vaikeita koronavirustartuntaan sopivia oireita tai kuuluu vaikean koronavirustaudin riskiryhmään, on raskaana tai työskentelee sote-alalla.