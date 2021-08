Koronatilanne huonontunut merkittävästi – koordinaatioryhmä käsittelee tänään tilannetta

Kainuun ja etenkin Kajaanin koronaepidemian suunta on edelleen huonompaan, kertoo Kainuu sote.

Viikonlopun aikana uusia tartuntoja on todettu 37. Kainuun ilmaantuvuus on tällä hetkellä 286,11 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Kajaanissa ilmaantuvuus on noin 400. Sairaalahoidon tarpeessa ei ole nähtävissä merkittävää muutosta; hoitoon on koronataudin vuoksi joutunut yksittäisiä potilaita.

Kajaanilaisessa ikäihmisten hoivakodissa Attendo Kajaanin Helmessä on todettu yhdeksän koronavirustartuntaa, joiden lisäksi kaksitoista henkilöä on määrätty karanteeniin. Karanteenissa ja eristyksessä olevien henkilöiden luona vierailu on toistaiseksi kielletty. Asukkaita, heidän läheisiään ja henkilökuntaa on tiedotettu tilanteesta.

Koronatilanteen huonontuminen näkyy myös kouluissa. Kajaanissa Lyseon ja Lehtikankaan kouluilla altistuneita testataan tänään aamupäivällä. Jormuan koulussa 55 oppilasta on siirretty etäopetukseen, jonka jatko ratkeaa jäljitystietojen perusteella.

– Tauti leviää nyt erityisesti rokottamattomien keskuudessa, emmekä pysty jäljittämään kaikkia kuten aiemmin. Myös niin sanottua läpäisyinfektioita eli kahden rokotusannoksen jälkeen saatuja tartuntoja on todettu. Näissä tapauksissa on hyvä muistaa, että täyden rokotussarjan arvioidaan antavan yli 90 prosentin suojan vakavaa sairastumista vastaan. Ilman rokotuksia olisimme erittäin vakavassa tilanteessa, toteaa Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari soten tiedotteessa.

Altistuspaikkojen tiedottaminen ei kaikilta osin vastaa tarpeeseen, koska jäljityksen kattavuus ei ole mahdollista. Esimerkiksi viime viikonlopun juhlatapahtumissa Kajaanissa on ollut erityisen paljon ihmisiä liikkeellä, joten riski tartuntojen leviämiseen on kohonnut.

– Tässä on nyt puolitoista vuotta hoettu toimintaohjeita, mutta jotenkin tuntuu, että oppi on kadonnut. Edelleen on syytä erityiseen varovaisuuteen, jos osallistuu oman perheen ulkopuolisiin tapaamisiin tai tilaisuuksiin. Myös maskien käytön, etätöiden ja matkustamisen osalta suositukset ovat edelleen voimassa, Koukkari sanoo.

Aluehallintoviraston , ely-keskuksen, THL:n ja Kainuun soten edustajista koostuva Kainuun koronakoordinaatioryhmä on koolla arvioimassa maakunnan tilannetta tänään iltapäivällä. Kainuun sote tiedottaa mahdollisista kokoontumisrajoituksista tai uusista suosituksista kokouksen jälkeen.

Kajaanin kaupunki on sulkenut muun muassa ryhmäsisäliikuntatoiminnan ja sisäliikuntapaikat. Sulku koskee myös Kainuun musiikkiopiston tanssitunteja ja Kaukametsän ryhmäliikuntaa, joka käynnistyy etäopetuksena. Sen sijaan kansalaisopiston muut kurssit suunnitellaan käynnistettävän lähiopetuksena syyskuun ensimmäisellä viikolla. Opetus järjestetään mahdollisimman väljästi.

Koronarokotuksia saa jatkossa entistä helpommin eri puolita Kainuuta. Ajanvaraustoiminnan rinnalle avataan avoimia rokotuspisteitä Kajaaniin, Kuhmoon, Sotkamoon ja Suomussalmelle. Paikallisten yritysten kanssa yhteistyössä järjestettävät rokotuspisteet pyritään avaamaan viimeistään viikon kuluessa.

Näiden lisäksi rokotuksia on saatavissa myös PopUp -rokotuspisteillä muun muassa Kuhmossa 3.9. sekä Suomussalmella 4.9. Uusista rokotusjärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin kuluvan viikon aikana.

20–39-vuotiaista on edelleen täysin rokottamatta noin 5000 kainuulaista. Kainuun sote kehottaa ottamaan rokotukset mahdollisimman pian, jotta kattava väestötason rokotussuoja saadaan riittävän korkealle.

Ohjeistuksia ja käytäntöjä päivitetään tilanteen ja epidemiasta saatujen lisätietojen perusteella. Kainuun soten verkkosivuille on koottu tietoa, toimintaohjeita ja suosituksia eri tilanteisiin.

Kajaanin kaupunki ilmoitti lauantaina sulkevansa kaikki sisäliikuntapaikat ja keskeyttävänsä kaikki sisäliikuntaryhmätoiminnot toistaiseksi. Ryhmäsisäliikunnan keskeyttämistä suositellaan myös yksityisille palveluntarjoajille.

Juttu päivittyy