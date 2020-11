Koronatilanne Kainuussa on rauhallinen – ei uusia tartuntoja

Koronatilanne jatkuu Kainuussa rauhallisena. Viime viikolla maakunnassa havaitut viisi tartuntaa eivät ole aiheuttaneet jatkotartuntoja.

Viimeisin karanteenin ulkopuolinen tartunta on todettu Kainuussa 1. lokakuuta, eikä alueella ei ole sairaalahoidossa olevia koronapotilaita. Perustason maskisuositus on voimassa 22.11. saakka.

Vaikka tilanne Kainuussa on rauhallinen, Kainuun sote korostaa, että muutoksia vai tapahtua nopeastikin. Siksi on edelleenkin huolehdittava lähikontaktien vähentämisestä ja maskien käytöstä julkisilla paikoilla tai muissa tilanteissa, joissa ryhmiä on koolla.

Esimerkiksi harrastuksissa ja tapahtumissa yli 50 hengen tilaisuuksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita hygieniasuosituksista ja turvaväleistä.

Kainuussa valmistellaan talvimatkailukaudelle WHO:n ja THL:n suosittelemia käytäntöjä ulkomailta saapuvien matkailijoiden pikatestauksesta. Käytännössä tämä tarkoittaisi 3 vuorokauden omaehtoisen karanteenin jälkeen koronatestausta, joka auttaisi merkittävästi ns. matkailukäytävän avaamista ulkomaalaisille. Matkailun testijärjestelyillä on erittäin suuri merkitys koko maakunnan taloudelle ja koronaturvallisuudelle, Kainuun sote viestittää.

Pikkujoulukauden juhlien viettoa suositellaan järjestettäväksi etätapahtumina, maskisuojauksin ja asiaankuuluvin varotoimin järjestettynä. Esimerkiksi yritykset voivat järjestää tapahtumia ja tarjoiluja henkilökunnalleen ravintoloiden nouto- ja cateringpalveluiden avulla. Perustasolla on noudatettava hygieniaohjeita, maskisuosituksia ja tarpeettomien lähikontaktien välttämistä.

Kainuun sote tiedottaa koronatilanteesta seuraavan kerran 18.11. tai tilanteen muuttuessa. Lisätietoja koronatilanteesta on koottu Kainuun soten verkkosivuille.