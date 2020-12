Koronatilanne Oulussa mahdollisesti vaikeutumassa – joukkoaltistuminen Pohjankartanon yläkoulussa

Oulussa koronaepidemian leviämisvaihe on mahdollisesti vaikeutumassa, arvioi Oulun kaupunki tiedotteessaan.

Sairaalahoidossa olevien määrä on Oulussa alkanut kasvaa. Viime viikkoa hieman rauhallisemman alkuviikon jälkeen epidemia vaikuttaa kiihtyvän loppuviikkoa kohti. Päivittäiset vaihtelut ovat kuitenkin suuria ja lähipäivien tartuntamäärät antavat arvioon lisää varmuutta.

– Kaikkien oululaisten on erittäin tärkeää vähentää päivittäisten kontaktien määrää, huolimatta lähestyvästä juhlapyhästä. Kodin ulkopuolelle lähdettäessä tulee suojautua maskilla. Korostettu käsihygienia ja lievissäkin oireissa kotiin jääminen ja testiin hakeutuminen on myöskin tärkeää, Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo toteaa.

Mäkitalo haluaa muistuttaa yrityksiä ja yhteisöjä siitä, että tiistaina 1.12.20 annettuja vahvoja suosituksia olisi erittäin tärkeää alkaa noudattaa viimeistään nyt.

Perjantaina oululaisilla on todettu kello 17 mennessä yhteensä 30 uutta koronatartuntaa, mikä on korkein päivittäinen lukema tällä viikolla. Näistä vain yhden henkilön tartunta liittyy Stora Ensoon.

Stora Enson ulkomaalaisista työntekijöistä ei ole ilmoitettu uusia koronatartuntoja. Toisen testauskierroksen testaukset ovat alkaneet tehtaalla.

Alkuperältään tuntemattomien tartuntojen osuus on päivän tartunnoista ollut noin 15 prosenttia.

Oulussa tällä viikolla perjantaihin mennessä todettu 106 tartuntaa oululaisilla, mikä on hieman enemmän kuin viime viikolla samaan aikaan.

Perjantaina karanteeniin on asetettu noin 150 henkilöä ja työ altistuneiden tavoittamiseksi venyy iltaan.

Yksi uusi joukkoaltistuminen todettiin Pohjankartanon yläkoulussa.

Lisäksi on ilmennyt koronatartunta Caritas Mainingin kehitysvammaisten palvelukodissa.

Tällä viikolla karanteeniin asetettu yli 700 henkilöä Oulussa, mikä on hieman enemmän kuin viime viikolla samaan aikaan. Joukkoaltistumisia on ollut yhdeksän, mikä puolestaan on vähemmän kuin viime viikolla perjantaihin mennessä.

Sairaalahoidossa oli perjantaina Oulun yliopistollisessa sairaalassa yhdeksän henkilöä. Oulun kaupunginsairaalassa hoidossa oli alle viisi koronapotilasta.