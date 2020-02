Koronavirukseen on kuollut Kiinassa jo yli tuhat ihmistä – Useita virkamiehiä on erotettu

Kiinan ulkopuolella virusta on havaittu nyt 24 maassa.

Koronavirukseen on kuollut jo yli tuhat ihmistä, useat mediat kertovat tiistaina. Tämä rajapyykki on aiheuttanut sen, että Kiinassa on erotettu useita virkamiehiä.

BBC kertoo, että yksin Hubein maakunnassa kuoli maanantaina 103 ihmistä, mikä on päiväkohtainen ennätys. BBC:n mukaan Kiinassa kuolonuhrien määrä on nyt 1 016.

Sen sijaan uusien tartuntojen määrä laski Kiinassa sunnuntaista maanantaihin lähes 20 prosentilla 3 062:sta 2 478:aan.

BBC:n mukaan työnsä menettivät muun muassa Hubein terveyskomission puoluesihteeri ja terveyskomission päällikkö. Paikallisen Punaisen Ristin varajohtaja erotettiin "velvollisuuksien laiminlyönnistä" lahjoitusten käsittelyssä.

Reuters uutisoi, että Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Kiinan terveysviranomaisten mukaan koronavirusta on todennettu Kiinan ulkopuolella nyt yhteensä 24 muussa maassa, joissa sairastumistapauksia on yhteensä 319.

Yhdysvaltain 13. koronavirustapaus havaittiin Kaliforniassa. Henkilö oli palannut Wuhanista Kiinasta.