Koronavirukseen sairastuneiden määrä on noussut lähes 10 000:een, kuolleita 213 – WHO julisti terveysuhan, maat rajoittavat matkustusta Kiinaan

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut koronan kansainväliseksi terveysuhaksi. Virus jatkaa nopeaa leviämistään Kiinassa ja maailmalla. Suurin osa tapauksista on vielä Hubein maakunnassa.

Maailmanlaajuiset toimet koronaviruksen hillitsemiseksi tiukentuvat, kun Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronan kansainväliseksi terveysuhaksi. WHO on kehunut Kiinan avoimutta ja toimenpiteitä viruksen hallitsemiseksi.

Virus on todettu 9 820 ihmisellä, kun mukaan lasketaan Kiinassa ja maailmalla sairastuneet. Eniten tautitapauksia on yhä Wuhanin kaupungissa ja Hubein maakunnassa Kiinassa.

Tauti on alkanut kuitenkin levitä myös ulkomailla ihmisestä ihmiseen, joten sen hillintä on yhä vaikeampaa. Kiinan ulkopuolella koronavirus on todettu 129 ihmisellä 22 eri maassa.

Koronavirukseen kuolleita on tällä hetkellä 213 Kiinan ilmoituksen mukaan. Kaikki kuolleet ovat Kiinassa. Näiden todettujen lukujen perusteella kuolleisuus virukseen olisi reilun kahden prosentin luokkaa, mutta tilanne elää koko ajan.

Matkustusrajoituksia ja evakuointeja

Yhdysvallat kehottaa kansalaisiaan välttämään matkustamista Kiinaan. Italia päätti lopettaa lentämisen Kiinaan. WHO:n mukaan se ei kuitenkaan suosittele matkustamisen tai kaupankäynnin rajoittamista koronaviruksen takia.

Finnair on poistanut helmi–maaliskuun Kiinan-lennot varausjärjestelmästään. Tämä johtuu Finnairin mukaan siitä, että ensin halutaan antaa mahdollisuus vaihtaa lentoa heille, joiden lento peruttiin. Finnair perui aiemmin Pekingin Daxingin lentokentän lennot ja Nanjingin lennot.

Air France KLM, British Airways, Lufthansa ja Virgin Atlantic ovat kokonaan lopettaneet lennot Manner-Kiinaan. Google ja Ikea ovat sulkeneet Kiinan-toimintonsa.

Monet maat evakuoivat kansalaisiaan Wuhanista. Britannian evakuointilento Wuhanista lähti yöllä. Eteläkorealaisten ensimmäinen lento laskeutui kotimaahan, ja evakuoidut joutuivat heti karanteeniin. Myös Japani jatkaa evakuointilentoja.

Kiina on hillinnyt viruksen leviämistä tiukoilla matkustusrajoituksilla, joilla estetään ihmisiä liikkumasta maan sisällä.

Vaikutukset talouteen suuret

Osakemarkkinat ovat heilahdelleet koronaviruksen takia. Talousvaikutukset ovat suuret ainakin Kiinassa, jossa jo nyt joudutaan rajoittamaan teollisuustuotantoa viruksen matkustusrajoitusten takia.

Sars-viruksen talousvaikutukset olivat karkeasti arvioituna 30 miljardin euron luokkaa. Sarsiin kuoli 800 ihmistä, ja se oli nykyistä koronavirusta tappavampi yksittäiselle potilaalle.

Koronavirus tarttuu kuitenkin helpommin kuin Sars, joten koronaviruksen maailmanlaajuiset talousvaikutukset ja kuolonuhrien määrät todennäköisesti kasvavat Sarsia suuremmiksi.

Länsimaiset tutkijat ovat päässeet jo perehtymään koronavirukseen vastatoimien kehittämiseksi. Australialaisinstituutti onnistui kasvattamaan virusta koronaviruspotilaan näytteestä.