Koronaviruksen kuolonuhrien määrä nousi yli sataan – ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista Wuhaniin ja Hubein maakuntaan

Julkaistu: 28.1.2020 klo 8:57

Koronavirus on tappanut yli sata ihmistä Kiinassa. Tartuntoja on todettu jo yli 4 500. Sekä kuolonuhrien että tartuntojen määrät ovat kasvaneet nopeasti viime päivinä. Virus on levinnyt Euroopassa ainakin Saksaan ja Ranskaan.