Koronaviruksen testauskapasiteettia ja tehohoidon valmiuksia lisätään – Suomessa tehohoidossa on toistaiseksi vain 5–10 potilasta

Ministerit vastasivat koronaviruksen tautitilannetta koskeviin kysymyksiin. Kesämökille voi mennä, mutta sitä ei suositella. Lääkkeiden turhaa ostamista tulee välttää. Yli 70-vuotiaiden on oltava karanteenin tapaisissa oloissa.

Hallitus piti torstaina aamupäivällä kolmen ministerin tiedotustilaisuuden koronaviruksen tautitilanteesta. Hallituksesta paikalla olivat pääministeri Sanna Marin (sd.), sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

He vastasivat ajankohtaisiin kysymyksiin. Yksi syy oli Marinin mukaan se, että väärää tietoa on liikkeellä paljon.

Esille nousivat muiden muassa seuraavat aiheet:

– Se on hyvä. Akuuttia ongelmaa ei ole. Lääkkeiden tarpeetonta ostamista ja turhaa hamstrausta pitää kuitenkin välttää, sillä se aiheuttaa haasteita jakeluketjuihin. Tarvittaessa voi tulla asiaa koskevia määräyksiä, totesi Pekonen.

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) voi toimittaa lisätestejä. Kapasiteetti on rajallinen, mutta nyt saamme nopeammin näytepisteitä eri puolelle Suomea, Kiuru vastasi.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen jatkoi toteamalla, että Suomen testaustilanne on samanlainen kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, Britanniassa ja Alankomaissa. Erityisesti sairaalahoitoa tarvitsevat testataan. Samaa pätee terveydenhuollon henkilöstöön ja niihin harvoihin, jotka vielä saapuvat maahan ulkomailta.

– Suomessa on yli 3 000 testattua. Kapasiteetti on noin 1 500 testiä päivässä, ja esimerkiksi keskiviikkona tehtiin 1 500 testiä. Nuo ovat isoja lukuja, asukasta kohti laskettuina isompia kuin Kiinassa, Salminen muistutti.

– Heidän tulee välttää kontakteja ja olla karanteeninomaisissa oloissa. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa pian, mitä se tarkoittaa käytännössä, Kiuru vastasi.

– Esimerkiksi vierailut vanhusten luona laitoksissa päättyvät. Se on välttämätöntä, mutta yhteyttä tulee silti pitää muilla keinoilla. Moni vanhus voi nyt tuntea olonsa yksinäiseksi.

– Liikkumista ei ole rajoitettu Suomen sisällä. Pienillä paikkakunnilla terveydenhuollon kapasiteettia ei kuitenkaan ole samassa määrin kuin isoilla, Marin muistutti.

– Aina kun liikutaan, taudin leviämisen riski kasvaa, Pekonen jatkoi.

– Valmiuslaki mahdollistaa meilläkin resurssien vapaamman liikkumisen tarpeiden mukaan. Tehohoidon valmiuksia lisätään, Kiuru sanoi.

– Tehohoidossa suomalaisia on kotimaassa yhden tai kahden käden sormien verran. Osalle väestöstä, varsinkin yli 70- ja 80-vuotiaille kyseessä on vakava tauti. Valtaosa sairastuneista on kuitenkin saanut vain lieviä hengitystieinfektioita, ja sairaalahoidossa olleet ovat parantuneet, Salminen jatkoi.

– Tarkkaa arviota on mahdotonta antaa, mutta kuukausista on kyse, Salminen vastasi.