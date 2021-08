Jos koronavirus voisi tarttua elintarvikkeiden kautta, olisi siitä Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan jo tullut näyttöä.

– Jos ihminen syö jotakin, mikä on kontaminoitunut koronaviruksella, sellaisia tartuntoja ei ole kuvailtu. Pandemia on kestänyt jo puolitoista vuotta. Jos tämä olisi merkittävä ongelma, se olisi jo tullut vastaan, Koukkari sanoo.

– Sekä Ruokaviraston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n että Maailman terveysjärjestö WHO:n kanta on, että elintarvikevälitteisiä tartuntoja ei ole todettu.

Marjastukseen liittyvästä tartuntariskistä on tehty erilaisia päätelmiä. Yle uutisoi maanantaina ja torstaina , että Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broasin mukaan koronaan sairastuneet marjanpoimijat eivät osallistu marjanpoimintaan, eikä positiivisen testituloksen antaneiden poimijoiden marjoja toimiteta kuluttajille.

Kainuun soten mukaan virus ei voi levitä poimittujen marjojen mukana. Kainuun sote on linjannut, että koronaviruksen saaneet poimijat voivat vointinsa salliessa jatkaa työskentelyä eristyksessä tai karanteenissa, edellyttäen ettei kontakteja ulkopuolisiin ole. Linjaus perustuu THL:N ja WHO:n tietojen lisäksi Ruokaviraston tietoon.

– Meillä on eri tulkinta kuin Lapin sairaanhoitopiirillä siitä, voiko karanteenissa oleva marjastaja poimia marjaa vai ei. He ovat varotoimena toistaiseksi linjanneet asian niin, että koronavirustestissä positiivisen tuloksen saaneiden poimimat marjat eivät päätyisi ihmiskäyttöön, Koukkari sanoo.

Ruokaviraston mukaan koronavirus ei säily eikä lisäänny elintarvikkeissa. Kaikkiin elintarvikkeisiin pätevät tavalliset ruoan valmistamisen ja käsittelyn ohjeet.

"Ei pidä kiskoa marjoja nokkaan"

– Jos joku sylkäisisi koronaviruksensa puolukkaan, ja toinen sen puolukan heti siitä nenäänsä vetäisisi, niin voihan virus sitten tarttua. Ei pidä kiskoa marjoja nokkaansa, Koukkari konkretisoi.

Koukkari perustelee asiaa virusten toiminnalla. Virusinfektion synty perustuu ihmisen solujen reseptoreihin. Reseptorit ovat proteiineja, joka ovat kuin vastaanottimia tai lukkoja.

Kullakin viruksella on omat erilaiset pintaproteiininsa. Ne ovat eräänlaisia ulokkeita, kuin avaimia, jotka täsmäävät vain tiettyihin ihmisen solupintojen reseptoreihin.

Kyse on siten kuin yhteensopivasta viruksen avaimesta ja ihmissolun lukosta.

– Virus on perimäpaketti, joka on pakattu kapseliin. Kapselin pinnassa on ulokkeita, joilla virus tarttuu kohdesolun reseptoriin. Koska koronaviruksen ulokkeille sopivia kohdesoluja reseptoreineen ei ruuansulatuskanavassa ole niin paljon, ei koronavirus pääse tarttumaan eikä lisääntymään, Koukkari selittää.

Limakalvoja, joilta koronaviruksen uloke löytää sille sopivia reseptoreita, on enemmän ihmisen hengitysteissä.

– Virus tarvitsee isäntäsolua lisääntyäkseen. Ei se ole sen kummallisempaa. Ruuansulatuskanava, toisin kuin hengitystiet, on täynnä ruuansulatusentsyymejä. Ne aloittavat suuhun tulevien ainesten mekaanisen ja kemiallisen pilkkomisen heti suussa. Pilkkoutuminen jatkuu happamassa mahalaukussa.

Ruuansulatusta piinaa varsinkin norovirus, ei koronavirus

Tämänhetkisen tiedon mukaan koronavirus tarttuu sairastuneesta ihmisestä pisaratartuntana toiseen ihmisen, kun sairastunut yskii tai aivastaa.

Koukkari luettelee ruuansulatuskanavasta reseptoreita löytäviä viruksia. Rotavirus, norovirus, kalikivirus, adenovirus ja enterovirus aiheuttavat ruuansulatuskanavaan päästessään infektion .

– Ne kyllä löytävät kohteensa eli oikeat reseptorit maha-suolikanavasta. Jokainen sairastunut tietää, että silloin perästä kuuluu.

Norovirus on Ruokaviraston ja Terveyskirjaston mukaan hyvin yleinen ruokamyrkytyksiä aiheuttava virus. Ne kestävät hyvin pakastuksen sekä alhaisen pH-arvon, mutta tuhoutuvat lämpökäsittelyssä.

– Rotavirus on käytännössä kadonnut sen jälkeen, kun pikkulapsia alettiin rokottaa rotavirusta vastaan, Koukkari sanoo.

– Enteroviruksistakin osa aiheuttaa kelpo ripulitaudin. Nämä ovat esimerkkejä viruksista, jotka löytävät helposti tarttumapintansa maha-suolikanavasta. Koronavirus ei kuulu näihin viruksiin, Koukkari korostaa.

– Tavanomaiset elintarvikkeiden käsittelyyn liittyvät ohjeet riittävät, on marja sitten itse poimittua tai muiden keräämää, Koukkari sanoo.

Koronavirus löytää reseptoreita paremmin keuhkoista

Ilmatiet ja ruuansulatuskanava kohtaavat nenänielussa.

– Kun puhutaan taudinaiheuttajista, kysymys kuuluu, missä päin on suurin solupopulaatio, johon jokin virus kykenee tarttumaan. Jos solupopulaatio on nenän alueella, virus aiheuttaa tyypillisesti nuhan. Jos alahengitysteissä keuhkorakkulatasolla, virus aiheuttaa keuhkokuumeen, Koukkari sanoo.

Koronavirukselle mieluisat solupopulaatiot sopivine reseptoreineen sijaitsevat pääsääntöisesti keuhkoissa. Vain pieniä määriä on suolistossa.

– Ruuansulatuskanavassa ei ole riittävästi sellaista koronavirukselle soveltuvaa solukkoa tai reseptoreita, että koronavirus kykenisi aiheuttamaan taudin.