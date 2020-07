Koronavirus leviää maailmanlaajuisesti ennätysvauhtia – se on surmannut 600 000 ihmistä, viimeksi yli 7 000 päivässä

Maailman terveysjärjestö WHO raportoi kahdesta perättäisestä ennätyspäivästä koronatartuntojen määrän kasvussa. Virus on kaikkea muuta kuin katoamassa maapallolta.

Koronavirustapausten määrä kasvoi vuorokaudessa 259 848:lla, mikä on ennätysmäärä jo toisena perättäisenä päivänä maailman terveysjärjestön WHO:n tilastoissa. Suurin kasvu koronatartuntojen määrään raportoitiin lauantaina Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Intiassa ja Etelä-Afrikassa.

Edellinen WHO:n uusien tartuntojen vuorokausiennätys oli perjantailta, 237 743 tapausta.

Kuolemien määrä kasvoi 7 360 ihmisellä, mikä oli isoin kasvu yhdessä päivässä sitten toukokuun kymmenennen päivän.

Keskimäärin koronakuolemia on heinäkuussa tilastoitu 4 800 päivässä, mikä on hieman enemmän kuin kesäkuun vastaava luku 4 600 kuolemaa päivässä.

Maailmanlaajuisesti koronavirustapausten määrä on ylittänyt 14 miljoonan rajan. Kaikkiaan lähes 600 000 ihmistä on kuollut koronavirukseen seitsemässä kuukaudessa.

Miljoona tartuntaa alle sadassa tunnissa

Pandemian leviämistahtia kuvastaa sekin, että miljoona tapausta raportoitiin alle sadan tunnin sisällä.

WHO kertoi 71 484 uudesta tapauksesta Yhdysvalloissa, 45 403:sta Brasiliassa, 34 884:stä Intiassa ja 13 373:sta Etelä-Afrikassa.

Intiasta tuli perjantaina maailman kolmas maa, jossa on todettu yli miljoona uuden koronaviruksen tartuntaa. Määrässä edellä ovat vain Yhdysvallat ja Brasilia. Epidemiologit uskovat, että Intiassa tartuntapiikki saavutetaan vasta kuukausien päästä.

Neljänneksi suurin tartuntamäärä on Venäjällä, missä on vahvistettu yli 750 000 tartuntaa.

Venäjällä sairastutaan, muttei kuolla?

Tilastojen erikoisuus on, että eteläamerikkalaisen Perun rekisteröity tartuntamäärä on alle puolet Venäjän määrästä, mutta koronakuolemia on rekisteröity niukasti enemmän kuin Venäjällä eli noin 13 000. Samoin on tilanne Meksikossa, missä on kirjattu lähes 40 000 koronakuolemaa ja määrä kasvaa.

Venäjällä suuri osa koronakuolemista on useiden tietojen mukaan kirjattu aiheutuneeksi muista sairauksista.

Euroopan maista tilanne on väestömäärään suhteutettuna pahin Ruotsissa, missä koronakuolemia on tilastoitu yli 5 600 ja tartuntatapauksia lähes 80 000.

Toinen erikoisuus Euroopan kartalla on Valko-Venäjä, jossa julkinen valta ei ole määrännyt juurikaan koronavarotoimia. Maan elokuisten vahvasti manipuloitujen presidentinvaalien lähestyessä koronaan on kirjattu kuolleeksi 495 ihmistä, mikä on enemmän kuin esimerkiksi Suomen THL:n kirjaama luku 328.

Brasilia ja Yhdysvallat paikallisvetoisia

Brasilia ylitti kahden miljoonan rajapyykin torstaina tartuntamäärän kaksinkertaistuttua maassa alle kuukaudessa. Uusia tapauksia tulee noin 40 000 päivässä. Brasilian osavaltioiden ja kaupunkien varotoimet ovat osoittautuneet pahasti riittämättömiksi, kun liittovaltiotasolta ei ole annettu selkeitä vastustamisohjeita viruksen leviämisen varalle.

Presidentti Jair Bolsonaro on tiettävästi saanut koronavirustartunnan, mutta hän on kieltäytynyt johtamasta viruksen vastaisia vakavia varotoimia päinvastoin vähätellen riskiä.

Yhdysvallat on maailman kärkimaa raportoitujen koronatartuntojen määrässä, joka on ylittänyt 3,7 miljoonaa.

Presidentti Donald Trump on selittänyt tartuntamäärää amerikkalaisen testaamisen tehokkuudella. Tosiasiassa päävastuu varotoimista ja rajoitusmääräyksistä on jätetty osavaltioiden ja kaupunkien päätöksentekijöille, mikä on johtanut onnistumisiin ainoastaan rajatuilla alueilla Yhdysvaltoja. Yhdysvalloissakin koronavirus varjostaa lähestyviä presidentinvaaleja, jotka on määrä järjestää 3. marraskuuta.