Koronavirus on iskenyt eniten työikäisiin suomalaisiin – valtaosa tartunnoista 25–64-vuotiailla

Suomessa on varmistettu maanantaihin mennessä 272 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL. Tilastollisesti koronatartunta näyttäisi osuvan tällä hetkellä työikäisiin henkilöihin.

Yli 65-vuotiaita henkilöitä koronaan on sairastunut kymmenen ja alle 18-vuotiaita 14.

Eniten tartuntoja on 25–34-vuotiailla (66), toiseksi eniten 45–54-vuotiailla (60) ja kolmanneksi eniten 35–44-vuotiailla (50).

Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Suomessa 55–-64-vuotiailla (40).

18–24-vuotiaista koronatartunta on todettu 28 henkilöllä.

Neljän positiivisen koronatestituloksen saaneen henkilön ikä ei ole tiedossa.

THL:n mukaan maanantain tilanteen mukaan Suomessa oli saanut koronatartunnan 272 henkilöä.

Suurin osa Suomessa todetuista koronasairastumisista on ollut lieviä. Osa tartunnan saaneista on tarvinnut myös sairaalahoitoa.

Varmistettujen tapausten määrä ei kerro enää todellisten tartuntojen määrää Suomessa, sillä koronatestauksia supistettiin voimakkaasti viime perjantaina.

Euroopassa koronavirustapauksia on todettu tähän mennessä 55 000 henkilöllä.

Maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja on todettu vajaat 183 000 henkilöllä. Koronavirukseen on kuollut maailmanlaajuisesti yli 7 150 ihmistä.

THL:n mukaan koronatartunnoista on raportoinut yhteensä 146 valtiota.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11. maaliskuuta.

Eniten sairastuneita on tähän mennessä Kiinassa, jossa tartunta on todettu lähes 82 000 ihmisellä. Tosieksi eniten tartuntoja on havaittu Italiassa, jossa 28 000 ihmistä on sairastunut todennetusti uuteen koronavirukseen.

Kiinassa tautiin kuolleita reilut 3 100 ja Italiassa yli 2 150 henkilöä.

Kolmanneksi eniten koronatartuntoja on havaittu Iranissa, jossa sairastuneita on noin 15 000 ja kuolleita yli 850. Espanjassa sairastuneita on noin 10 000 ja kuolleita vajaat 350.