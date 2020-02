Koronavirus tappoi ennätysmäärän – Jo sarsia enemmän uhreja vaatineen viruksen saanut yli 40 000 ihmistä, rahaa käytetty yli 9 miljardia

Koronavirus tappoi Kiinassa sunnuntaina ennätysmäärän ihmisiä, kun 97 kuoli.

Yhteensä koronavirukseen on tähän mennessä kuollut jo yli 900. Määrä on suurempi kuin vuosina 2002 ja 2003 sars-epidemiaan kuolleiden määrä. Tuolloin sarsiin kuoli 774 ihmistä.

Valtaosa kuolleista on ihmisiä, jotka asuivat tai oleskelivat viruksen lähtöpaikaksi tunnistetussa Wuhanin kaupungissa tai sitä ympäröivässä Hubein maakunnassa.

Kiinan viranomaisten viimeisten raporttien mukaan korona-tartuntoja on todettu maassa nyt yli 40 000 kappaletta. Tiettävästi virus on levinnyt 27 maahan Kiinan ulkopuolelle, joissa tartuntoja on vahvistettu ainakin yli 300.

Kaksi ihmistä on kuollut koronavirukseen Manner-Kiinan ulkopuolella.

Tähän mennessä koronaviruksen hillitsemiseen ja hoitopaikkojen perustamiseen on käytetty Kiinan hallinnon mukaan hieman yli yhdeksän miljardia euroa.

Miljoonakaupungit ovat seisahtuneet

Ihmiset palaavat Kiinassa vähitellen työpaikoille ja kouluihin, kun hallinto höllensi matkustamista ja työskentelyä koskevia rajoituksia.

Virus on käytännössä pysäyttänyt monet Kiinan suurkaupungeista.

Kiinan johto on perunut lentoja sekä sulkenut tehtaita ja kouluja. Huomattava osa suluista jatkuu edelleen. Tietyissä maakunnissa sulkujen on ilmoitettu jatkuvan läpi helmikuun.

Viruksella on myös vaikutuksia Kiinan talouteen ja se on johtanut osakekurssien laskuun.

Kiinan Britannian-suurlähettiläs Liu Xiaoming on kuvaillut virusta ihmiskunnan viholliseksi. Hän sanoi sunnuntaina Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa, että virus on hallittavissa ja parannettavissa.

– Tällä hetkellä on hyvin vaikea sanoa, milloin saavutamme käännekohdan. Toivomme, että se tulee pian, mutta eristys- ja karanteenitoimenpiteet ovat olleet hyvin tehokkaita.

Kiinalaiset ovat kuitenkin epäluuloisia eivätkä usko siihen, että viranomaiset antavat oikeaa tietoa viruksesta.

Kiinan vastineessa Twitterille, Weibossa ihmiset sanovat, etteivät luota siihen, että tiedot sairastuneiden määrästä ovat todellisia. Siellä kysellään, miksi ihmisiä lähetetään töihin ilman kunnon suojavarusteita sekä ihmetellään, miksi virus leviää yhä, vaikka Hubein maakuntaan on lähetetty yli 20 000 lääkäriä ja sairaanhoitajaa.