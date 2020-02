Koronavirus vaati ensimmäisen kuolonuhrin Kiinan ulkopuolella – Virukseen sairastunut 150 ihmistä Kiinan ulkopuolella 24 maassa

Wuhanista Filippiineille matkustanut 44-vuotias mies on kuollut koronaviruksen aikeuttamaan keuhkokuumeeseen, vahvistivat Filippiinien viranomaiset sunnuntaina.

Koronaviruksen leviäminen on vaatinut ensimmäisen kuolonuhrin Kiinan ulkopuolella.

Filippiinien viranomaiset vahvistivat sunnuntaina, että 44-vuotias filippiiniläinen mies on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan keuhkokuumeeseen. Mies oli kotoisin Wuhanin kaupungista Kiinasta.

Mies oli matkustanut Wuhanista Filippiineille Hongkongin kautta paria viikkoa ennen kuolemaansa.

Koronavirusepidemia alkoi Kiinan viranomaisten mukaan Wuhanin kaupungista, joka on Hubein maakunnan keskus.

Tähän mennessä virus on vaatinut yli 304 ihmisen hengen Kiinassa, sadat sairastuneet ovat kriittisessä tilassa. Manner-Kiinassa on vahvistettu ainakin 14 400 tartuntaa, joista suurin osa Hubein maakunnassa.

Virus leviää yhä nopeammin, sitä on löydetty tällä hetkellä ainakin 24 maasta. Sairastuneita Kiinan ulkopuolella on THL:n mukaan noin 150.

THL:n mukaan valtaosalla ulkomailla sairastuneilla on yhteys epidemia-alueella oleskeluun. Valtaosa Kiinan ulkopuolisista sairastumisista on todettu Aasian maissa, Euroopassa yksittäisiä tapauksia on useissa maissa, myös Suomessa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan sairastuneista valtaosa on keski-ikäisiä tai iäkkäitä. Lapsia sairastuneissa on vain vähän.

Tyypillisesti koronavirukseen sairastuneet ovat saaneet vain lieviä oireita, monella vakavasti sairastuneilla on ollut jokin perussairaus.

Kiinan ulkopuolella epäillään, että Kiina vähättelee tartuntojen todellista määrää. Tutkijat ovat laskeneet, että pelkästään Wuhanin kaupungissa todellisten tartuntojen määrä voisi olla 75 000.

Epidemian epäillään saaneen alkunsa Wuhanista torilta, jossa myydään eläviä eläimiä. Tartuntojen lähdettä ei tiedetä.

Koronavirusten ryhmään kuuluvia viruksia on todettu ihmisillä ja eläimillä. Virukset aiheuttavat tyypillisesti eritasoisia hengitystieinfektioita.

THL:n mukaan vakavia tautitapauksia ovat aiemmin aiheuttaneet SARS ja MERS -virukset, jotka molemmat kuuluvat koronavirusten ryhmään.

Nyt leviävä uusi koronavirus on SARS-koronaviruksen kaltainen geneettisesti.

Koronavirukset tarttuvat tyypillisesti pisaratartuntana, mutta uuden viruksen tartuntatapaa ei täsmällisesti tunneta.

WHO on julistanut uuden koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi. Vastaavan julistuksen WHO antoi viimeksi Kongon ebolaepidemiasta ja polioviruksesta.

THL toteaa, että yleisesti matkailijoiden riski sairastua koronavirukseen Aasiassa tai Kiinassa on pieni. Hubein maakunnassa ja Wuhanin kaupungissa riski on kohonnut.