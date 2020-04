Koronavirusepidemia jatkuu pitkälle syksyyn – ''Koska epidemia hidastunut, sen päättyminen on siirtynyt myöhempään''

Koronatartuntojen huippua ennustetaan nyt Kainuuseen juhannuksen tienoille.

Tämänhetkisten rajoitustoimien ja tietojen perusteella epidemia jatkuu Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pitkälle syksyyn.

Arvio perustuu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) alaisten sairaanhoitopiirien ennusteisiin, jotka puolestaan pohjautuvat THL:n skenaarioihin.

– Tilanne muuttuu jatkuvasti. Koska epidemia on nyt hidastunut, niin sen päättyminen on siirtynyt myöhempään, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen sanoo.

Valtioneuvoston määräämät rajoitustoimet vaikuttavat epidemian etenemiseen. Jos rajoituksia jossain vaiheessa alettaisiin hallitusti purkamaan, oppitunteja haettaisiin muiden eurooppalaisten maiden kokemuksista.

Ennusteet muuttuvat taudinkulun ja rajoitustoimenpiteiden mukaan.

– Viranomaisten ohjeiden noudattaminen on edelleen ehdottoman tärkeää. Tähän asti rajoituksia on noudatettu hyvin, mikä on näkynyt tuloksissa. Jokaisen edellytetään toimivan ohjeiden suositusten mukaisesti, vaikkei kaikkea ole erikseen kielletty, toteaa Savolainen AVIn tiedotteessa.

– Se, minkä voit tehdä kotona, tee kotona. Estetään yhdessä tartuntojen leviämistä, Savolainen sanoo.

AVIn alueen koronavirustilannetta päivitettiin Pohjois-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan verkkokokouksessa tiistaina.

– Työtä pandemian hidastamiseksi tehdään täydellä teholla. Nyt myös Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla alueelliset valmiusfoorumit ovat toiminnassa ja kokoontuvat säännöllisesti, Savolainen toteaa tiedotteessa.

Aluehallintovirastot tekevät tällä viikolla jatkopäätöksiä oppilaitosten ja muiden opetustilojen sulkemisista ja yli kymmenen henkilön yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien kieltämisestä 13. toukokuuta asti.

Valmiustoimikunta totesi myös hallituksen tuoreet rajoitustoimenpiteet Ruotsin ja Norjan vastaisille rajoille sekä laivaliikenteen matkustajaliikenteelle.

Koronaviruksen aiheuttaman maailmanlaajuisen pandemian etenemisen hidastamisessa on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella onnistuttu hyvin ja taudin etenemiseen on valmistauduttu huolella, kerrotaan AVIn tiedotteessa.

Terveydenhuollon viranomaiset kertoivat valmiustoimikunnalle, että hoitokapasiteettia on lisätty ennusteita vastaavaksi.

Testauskapasiteettia on lisätty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Kainuun alueella, mikä ei kuitenkaan näy vastaavasti vahvistettujen tartuntojen määrissä.

Alueilla on tiistaisen tiedon mukaan nyt yhteensä 115 todettua tartuntaa, joista 30 on Kainuussa ja 85 Pohjois-Pohjanmaalla.

Suojainten riittävyyttä varmistetaan kotimaisella tuotannolla ja koordinoiduilla ulkomaisilla hankinnoilla.