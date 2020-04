Koronavirustartuntoja Kajaanissa ja Sotkamossa – THL:n luvut edelleen pienempiä kuin soten

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen uusimman tilaston mukaan Kainuussa on 26 varmennettua koronavirustartuntaa.

Ne jakautuvat Kajaanin ja Sotkamon kesken. Kajaanissa koronavirustartuntoja on 14 ja Sotkamossa 12.

Kainuussa ilmaantuvuus eli tartuntojen suhde väestömäärään on kolmanneksi pahin Suomessa. Edellä ovat Uusimaa ja Länsi-Pohja.

Uudenmaan ilmaantuvuus on 93 eli siellä on 93 sairastunutta 100 000 asukasta kohti. Länsi-Pohjassa eli Kemi-Torniossa ilmaantuvuus on 48,1 ja todennettuja tautitapauksia 29.

Kainuussa ilmaantuvuus on THL:n tilastossa 36, mutta Kainuun soten tiistaina antaman lukeman perusteella ainakin 41.

Kainuun sote ilmoitti tiistaina, että tartuntoja on 30. Tiistaina THL:n tilastoissa Kainuussa olisi ollut vain 12 tartuntaa.

Ero soten ja THL:n tiedoissa on kutistunut nyt neljään.

Ero saattaa selittyä sillä, että THL:n tilastossa huomioidaan tartunnan saaneen kotipaikka, kun taas soten luvussa ovat kaikki Kainuussa sairastuneet.

Kainuun tartunnat johtavat maaliskuun puolivälissä olleeseen tilaisuuteen, mutta mukana on myös jo jatkotartuntoja.

Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan Kainuun tartuntalukema olisi paljon pienempi ilman Vuokatissa ollutta kokoontumista.

THL:n tilaston mukaan testejä Kainuussa on tehty 155, mikä on 214 100 000 asukasta kohti. Se on pienin koko maassa.

Esimerkiksi länsirajalla oleva Länsi-Pohja on teettänyt 340 testiä eli 165 100 000 asukasta kohti.