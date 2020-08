Koronavirustartuntojen määrä on selvästi noussut elokuussa – 41 uutta tartuntaa

Uusien koronavirustartuntojen tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat selvästi nousseet heinäkuun alun mataliin lukemiin verrattuna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL verkkosivullaan.

Tapausten määrä on valtakunnallisesti edelleen kohtalaisen pieni. THL:n mukaan erityisesti Helsingin ja Uudenmaan alueella tapausmäärät ovat nousseet. Kainuussa tapauksia on tullut kesän aikana yksittäisiä.

THL kertoo, että torstaina on todettu 41 uutta tartuntaa.

Uusia tapauksia ei todettu 7 sairaanhoitopiirin alueella viimeisimmän seitsemän päivän seurantajakson aikana. Ilmaantuvuus nousi Helsingin ja Uudenmaan, Länsi-Pohjan, Varsinais-Suomen, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueilla.

Näistä alueista Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä todettiin yli viisi uutta tapausta.

Viimeisen seurantaviikon aikana (3.8.-9.8.2020) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 139 uutta tapausta. Edellisellä viikolla (27.7.-2.8.) tartuntoja ilmoitettiin 81.

Sitä edellisillä viikoilla määrät olivat tätä pienempiä.

Suomessa on todettu sekä kotoperäisiä että ulkomailta peräisin olevia tapauksia. Osa uusista tapauksista liittyy tunnettuihin tartuntaketjuihin ja seurannassa oleviin tapausryvästymiin, mutta kaikkien tartuntojen kohdalla tartunnan lähde ei ole tiedossa. THL sanoo, että kaikkien uusien tapausten tartuntaketjut jäljitetään huolella ja uusia tartuntoja pyritään siten ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,20-1,60 (90% todennäköisyysväli).

Uusien tapausten ilmaantuvuus viikolla 32 oli 2,5 tapausta 100 000 asukasta kohden. Kahden viikon ajanjaksolla (viikot 31-32, ajalla 27.7.-9.8.) yhteenlaskettu uusien tapausten ilmaantuvuus oli 4,0 tapausta 100 000 asukasta kohden ja sitä edeltävällä kahden viikon ajanjaksolla (viikot 29-30, ajalla 13.7.-26.7.) ilmaantuvuus oli 1,8 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Koko Suomen yhteenlaskettu tapausmäärä keskiviikkona oli 7 642 todettua tapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 333. Parantuneita arvioidaan olevan noin 7 050, eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Sairaalahoidossa oli 12.8. yhteensä 7 potilasta, joista yksi oli tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt pienenä heinäkuun alkupuolelta lähtien.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tapausmäärät lähes kaksinkertaistuivat viikolla 32 verrattuna viikkoon 31.

Laboratorioiden testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 14 000 näytettä päivässä. Viimeisen kahden viikon aikana (viikoilla 31-32) koronavirustestejä on tehty edelleen runsaasti. Päivittäin testejä on tehty noin 4 000-6 000. Valtakunnallisesti positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä viikolla 32 oli 0,3 %.

THL korostaa, että tartuntaketjujen tunnistamiseksi ja katkaisemiseksi ajoissa on erittäin tärkeää, että testaaminen jatkuu tiiviinä.

– Jokaisen, jolla on vähänkään koronavirukseen sopivia oireita, on syytä hakeutua laboratoriotesteihin mahdollisista testeihin pääsyn viiveistä huolimatta. Testitulosta odottaessa on erityisen tärkeää noudattaa varovaisuutta ja hygieniaohjeita ja siten suojata muita ihmisiä mahdolliselta altistumiselta.