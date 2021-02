Koti-Kajaani juhlii tänä vuonna puolen vuosisadan ikää – mitä muille viisikymppisille lehdille kuuluu?

Suomessa on kolme lehteä, jotka ovat ilmestyneet viisi vuosikymmentä tänä vuonna. Uutismedian liiton mukaan sen jäsenlehdistä puolen vuosisadan merkkipaalun saavuttavat tilattavat paikallislehdet Joutsan Seutu ja Korpilahti-lehti sekä kaupunkilehti Koti-Kajaani.

Keski-ikäisiä puhuttaa tietenkin terveys, mikä näinä aikoina on yhtä kuin korona. Korpilahti-lehden päätoimittaja Maarit Nurminen kertoo sähköpostitse, että viime aikoina lehden palstoilla on keskusteltu siitäkin, miksi kaupunki ei ole tehnyt kirkonkylän edustalle, Päijänteelle, jäälatuja, vaikka muualle niitä on tehty.

"Olen herättelemässä myös keskustelua rakennusluvista, maalla asumisen mahdollisuuksista. Kuten muutkin suuret kaupungit, Jyväskylä ei myönnä rakennuslupia kovinkaan helposti haja-asutusalueelle. Toisinaan se on jopa mahdotonta. Tässä meidän pitäisi pitää puoliamme. Samoin toivoisin ihmisten nyt heräävän kuntavaaleihin."

Joutsan Seudun päätoimittaja Markku Parkkonen toteaa sähköpostivastauksessaan, että lukijoita kiinnostaa aina julkisten ja miksei yksityistenkin palvelujen taso.

"Se on asia, josta mielellämme herätämmekin keskustelua. Hyvin palvelutason ylläpitäminen on Joutsan ja Luhangan kaltaisten kuntien elinehto."

Maarit Nurminen

Nurminen on Korpilahti-lehden omistaja ja toiminut yrittäjänä lokakuusta 2016 saakka. Korpilahti-lehden päätoimittaja hän on ollut vuodesta 2004 lähtien. Myös freelance-toimittaja tekee juttuja lehteen.

Korpilahti-lehden painettu versio ilmestyy kerran viikossa pääasiallisesti entisen Korpilahden kunnan alueella. Korpilahti on nykyisin osa Jyväskylää.

"Korpilahden sijainti kaupungin läheisyydessä ei ole tehnyt tietä helpoksi taloudellisessa mielessä. Ilmoittajien vähyys on vaikeuttanut taloutta erityisesti viimeisten parinkymmenen vuoden. Korpilahtelaiset ovat kuitenkin halunneet pitää sitkeästi kiinni lehdestään ja vaikeudet on voitettu, tavalla tai toisella."

Korpilahti-lehden etusivu.

Joutsan Seudun päälevikkialuetta ovat Joutsan ja Luhangan kunnat. Noin puolet 4300 kappaleen levikistä menee seudun ulkopuolelle muun muassa alueen entisille asukkaille ja kesäasukkaille. Lehti ilmestyy viikottain.

Parkkonen on ollut lehdessä töissä vuodesta 1995 asti, päätoimittajana vuodesta 2000 asti ja toimitusjohtajana vuodesta 2003 alkaen. Lehteä tekee hänen lisäkseen kaksi toimittajaa sekä konttorinhoitaja. Parkkonen sanoo, että lehti on pärjännyt kaiken kaikkiaan varsin hyvin.

"Taloudellisesti lehtiyhtiömme on erittäin vakaalla pohjalla. Vuosikymmenien tärkein saavutus on mielestäni se, että olemme muun muassa lukijatutkimustemme mukaan pystyneet säilyttämään jatkuvasti lukijoidemme ja ilmoitusasiakkaidemme luottamuksen. Toinen merkkipaalu on muutama vuosi sitten tekemämme digiuudistus, joka myös onnistui erittäin hyvin."

Markku Parkkonen

Joutsan Seudun syntymäpäivää juhlitaan 24. marraskuuta lehden juhlanumeron ja kakkukahvien merkeissä.

"Lisäksi suunnitelmissa on järjestää paikallisten koulujen kanssa paikallisten menestyjien "tsemppiluentoja" nuorille syksyllä. Ehkä keksitään vielä jotain muutakin", Parkkonen kertoo.

Korpilahti-lehti juhlii merkkipäiväänsä Päijänteen Palvipäivien yhteydessä heinäkuussa. Lehti kustantaa bilebändin Korpilahden satamaan.

Päätoimittajat lähettävät terveisensä juhlivan Koti-Kajaanin lukijoille. Sana on vapaa, tietenkin.

Nurminen: "Olen nähnyt somessas todella upeita kuvia Kajaanin suunnalta koronavuonna ja aikeissa on tulla turistiksi Kajaaniin."

Parkkonen:" Hiihtopitäjä Joutsasta talviset terveiset sinne suomalaisen hiihdon ydinseudulle. Muistakaa lukea paikallista lehteä ja suosia paikallisia yrityksiä!"

Joutsan Seudun etusivu.

Onko 50-vuotias lehti nuori vai vanha?

Sanoma- ja kaupunkilehtijulkaisijoiden toimialajärjestö Uutismedian liiton jäsenlehtien keski-ikä on tänä vuonna 69 vuotta. Jos määrään ei sisällytä vain verkossa ilmestyviä julkaisuja, keski-ikä nousee 70 vuoteen.

Liiton jäsenkaupunkilehtien keski-ikä perustamispäivästä laskettuna on 40 vuotta, paikallislehdillä 72 vuotta ja päivälehdillä 112 vuotta. Kaupunkilehtien nuorin on tänä vuonna vuoden täyttänyt/täyttävä Kalajaska ja vanhin 143-vuotias Viikkosavo.

Paikallislehtien nuorin on kuusivuotias Östnyland (taustalla vanhat lehdet Östra Nyland ja Borgåbladet) ja vanhin on 197-vuotias Åbo Underrättelser.

Päivälehtien juniori on Ilkka-Pohjalainen. Liiton järjestöpäälliikkö Ilona Hannikainen tarkentaa sähköpostitse, että lehdellä on pitkä tausta takana, mutta Ilkka-Pohjalainen -nimellä tuli tammikuussa vuosi täyteen.

Päivälehtien seniori on 165-vuotias Vasabladet.

Koronavuosi 2020 kuritti ilmoitusmyynnistä tulonsa saavaa kaupunkilehtikenttää ennennäkemättömällä tavalla.

Jäsenlehtiä liitossa on tällä hetkellä 231, joissa on erikoislehtiä (4 kpl), iltapäivälehtiä (2), kaupunkilehtiä (53), paikallislehtiä (135), päivälehtiä (30), verkkojulkaisuja (2) ja muita lehtiä (5).

Nimikemäärä liitossa on pysynyt viime vuosina kohtuullisen stabiilina. Koronavuosi 2020 kuritti ilmoitusmyynnistä tulonsa saavaa kaupunkilehtikenttää ennennäkemättömällä tavalla.

"Aiempina vuosina koko jäsenlehtikentässä on vuositasolla ollut keskimäärin 1-2 lopetusta tai fuusiota. Viime vuonna katosi kahdeksan nimikettä, joista kuusi kaupunkilehtiä", Hannikainen sanoo.

Lakkautetut kaupunkilehdet ovat PS Pulssi, Kaupunkilehti Kukko, HS Metro, Oulu-Lehti, Kuopion Kaupunkilehti ja Jokilaakso.

Koti-Kajaanin historia ulottuu viiden vuosikymmenen vuoden taakse, jolloin Alpo Korhonen, Veikko Eskelinen ja Sotkamon Kirjapaino perustivat Ilmoituslehti-Kajaanin. Jo muutaman kuukauden kulutta lehden nimi vaihtui Koski-Kajaaniksi.

Tästä kolme vuotta eteenpäin Alpo Korhonen osti lehden koko osakekannan itselleen. Samalla lehden nimi muuttui Koti-Kajaaniksi.

Aluksi lehti ilmestyi kerran viikossa, torstaisin. 1980-luvun alussa ilmestymispäivä vaihtui keskiviikoksi. Vuoden 1984 alusta lehti alkoi ilmestyä kaksi kertaa viikossa, keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kainuun Sanomat osti Koti-Kajaaniin 2000-luvun alussa. Tätä ennen Alma Media oli hankkinut omistukseensa Kainuun Sanomat.

Suomalainen Lehtipaino Oy osti Alma Median Kainuun lehdet vuonna 2015. KPK Yhtiöt Oyj osti SLP:n osake-enemmistön ja kauppa tulee voimaan tulevan kuun alussa.