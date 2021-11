Koti-Kajaani vei voiton hyytävällä jutulla – Toimittaja Anna Haapavaara on varma, että keikalla häntä paleli avannossa seisovaa taikuria enemmän

Koti-Kajaanin toimittajan Anna Haapavaaran Taikoja ei pidä tehdä kylmiltään -juttu voitti Uutismedian liiton valtakunnallisen kaupunkilehtien juttukilpailun. Perustelujen mukaan juttu pysäyttää kuvallaan. Taitto on ilmava ja selkä ja juttu huikean mielenkiintoinen. Kilpailussa arvioitiin tekstin, kuvan ja taiton kokonaisuutta.

Toiseksi sijoittui Uudessa Rovaniemessä julkaistu, päätoimittaja Leena Talvensaaren juttu Kaikki alkoi Näädänpolulta . Kolmanneksi tuli Raumalaisessa julkaistu Elina Helkelän juttu Kenkätehtaasta hotelli . Tuomarina toimi sanomalehti Karjalaisen visuaalisen toimituksen esihenkilö Jusa Hämäläinen .

Taikoa ei pidä kylmiltään -juttu kertoo kajaanilaistaikurin Raimo Lusman tempauksesta tehdä taikuuksia avannosta käsin. Haapavaara kertoo kirjoittaneensa Lusmasta ja hänen mentalismistaan juttuja aiemminkin, ja tällä kertaa Lusma ehdotti avantokeikkaa aiheeksi. Hän aikoi esiintyä kylmässä vedessä ainakin 20 minuutin ajan.

"Koska kyseessä ei ollut vain veteen kastautuminen, vaan siellä oleminen minuuttitolkulla, moinen extremeyritys alkoi kiinnostamaan juttuaiheena. Kun vielä selvisi, että Lusma taltioisi esityksensä kaiken kansan nähtäväksi videopalvelussa, tartuin aiheeseen", Haapavaara kertaa.

Juttu toteutettiin niin, että Haapavaara haastatteli Lusmaa etukäteen Kajaanin Kylmäkaraisukeskuksessa. Juttu julkaistiin, kun tempun onnistuminen varmistui, ja videotallenne oli kaikkien katsottavissa Youtubesta.

Juttukeikan kuvaustilannetta Haapavaara muistelee rauhalliseksi, vaikka Lusma seisoi koko ajan uikkarisillaan hyytävässä Kajaaninjoessa.

"Kun haastattelu oli tehty, Lusma kävi vaihtamassa uikkarit ylleen, tuli ulos pukuhuoneesta ja marssi ulos. Kokeneena avantouimarina hän laskeutui avantoon ilmeenkään värähtämättä. Juttelimme niitä näitä koko kuvauksen ajan eikä häntä koko aikana näyttänyt palelevan."

Haapavaara on varma, että ulkotamineistaan huolimatta häntä vilutti kuvauksen aikana Lusmaa enemmän.

Anna Haapavaara. Kuva: Tanja Korpela.

Koti-Kajaanin juttukeikoilla ei ole kuvaajaa, vaan toimittaja haastattelee ja kuvaa itse. On tavallista, että kameran esille kaivamisen jälkeen haasteltava alkaa jännittää, vaikka haastattelu oli vain hetkeä aiemmin sujunut leppoisissa merkeissä. Mikä onnistuneen kuvan salaisuus on?

"Hyvän kuvan salaisuuksia on varmasti niin monia kuin on hyviä kuviakin. Lusman kuvan onnistumista pohjusti se, että tiesin miehen karismaattiseksi ja rennoksi tyypiksi, jolle on luontevaa olla kuvattavana. Häntä ei siis tarvinnut erinäisin kikoin, esimerkiksi jutustelemalla, ohjata unohtamaan sitä, mitä olimmekaan tekemässä. Koska kylmäkaraisukeskus on kohteena minulle tuttu, pystyin jo ennen kuvausta suunnittelemaan, millaista kuvaa sieltä olisi mahdollista yrittää saada."

Taikoja ei pidä tehdä kylmiltään -juttu on julkaistu 3. maaliskuuta 2021. Haapavaara on tällä hetkellä Koti-Kajaanista opintovapaalla, joka jatkuu kevääseen 2023.

Kaupunkilehtijutut kisasivat myös toisessa sarjassa, jossa jutut arvioitiin pelkän tekstin perusteella. Tämän sarjan voitti Viikkosavon toimittaja Inka Matilainen . Kaupunkilehtijuttukilpailun kahteen sarjaan osallistui yhteensä 85 juttua.

Vuoden 2021 parhaimmaksi kaupunkilehdeksi valittiin Vantaan Sanomat. Toiseksi sijoittui Viikkosavo, ja kolmannen sijan sai Epari. Kaupunkilehtikilpailun tuomaroivat Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ohjaajanaan Timo Närä sekä päätoimittajat Minna Harmaala ja Tapio Honkamaa . Kaupunkilehtikilpailuun osallistui 25 lehteä.

Uutismedian liitto palkitsi parhaat kaupunki- ja paikallislehtijutut ja kaupunki- ja paikallislehdet Suurilla Lehtipäivillä Seinäjoella viime torstaina. Koti-Kajaanin päätoimittaja Tiina Suutari toimi pelkkää tekstiä arvioivan paikallislehtijuttukilpailun tuomarina. Paikallislehdet ovat tilattavia lehtiä, kaupunkilehdet maksuttomia.

Lue Taikoja ei pidä tehdä kylmiltään -juttu tästä .