Koti-Kajaanin lauantain lehti jää ilmestymistauolle

Kaupunkilehti Koti-Kajaani vähentää ilmestymiskertojaan koronapandemian vaikutusten vuoksi. Koti-Kajaani ilmestyy ensi viikosta alkaen toukokuun loppuun vain kerran viikossa keskiviikkoisin. Tätä ennen ilmestyy siis vielä yksi lauantain lehti. Lauantain lehden on tarkoitus palata tauolta, kun tilanne normalisoituu.

Koti-Kajaani on riippuvainen mainosmyynnistä, jota koronakriisi on vähentänyt voimakkaasti. Myös moni muu kaupunkilehti on viime aikoina joutunut vähentämään ilmestymiskertojaan. Esimerkiksi Uusi Rovaniemi ja Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset ilmestyvät toistaiseksi vain kerran viikossa.