Koti-Kajaanin päätoimittaja Kainuun Sanomien verkkotoimittajaksi, tuottajana aloittaa Laura Hiltunen – Työkierto mahdollistaa osaamisen hyödyntämisen puolin ja toisin

Koti-Kajaanin toimitus muuttuu syyskuun alussa.

Päätoimittaja Tiina Suutari siirtyy työkiertoon Kainuun Sanomien verkkotoimittajaksi, ja vt. päätoimittajana toimii tammikuun 2023 loppuun asti Hilla Groupin Kainuun lehtien sisältöjohtaja Leena Hirvonen .

"Koti-Kajaani on lajissaan poikkeuksellisen onnistunut ja kaupungin sydäntä sykkivä media, jossa koko toimitus päätoimittajaa myöten on ollut täysillä mukana. On hienoa voida vahvistaa kaupunkimediaa uusilla käsipareilla ja toisaalta, saada Tiinan kaltaisen osaajan otetta myös maakuntalehden toimitukseen", Hirvonen sanoo.

Työkierto mahdollistaa osaamisen jakamista ja laajentamista Hilla Groupin eri liiketoiminnoissa ja julkaisuissa.

Koti-Kajaanin tuottajana aloittaa syyskuun alussa toimittaja Laura Hiltunen . Kaupunkilehden toimitukseen kuuluvat myös toimittaja Miika Manninen ja toimittaja Milena Madlin .

Kainuulaistaustainen Hiltunen on opiskellut muun muassa yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi Tampereen yliopistossa.

Kainuulaistaustainen Hiltunen on opiskellut muun muassa yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi Tampereen yliopistossa.

Ennen tuottajan tehtävään hyppäämistä hän on työskennellyt toimittajana Kainuun Sanomissa. Sitä ennen Hiltunen on tehnyt toimittajan töitä esimerkiksi MTV Uutisissa ja Kaleva Median paikallisjulkaisuissa.

"Värikäs, keskusteleva, ihmisläheinen ja nuorekas. Nämä sanat kuvaavat menestyksekästä Koti-Kajaania. Tavoitteenani on säilyttää Koti-Kajaanin raikkaus ja houkutella entistä enemmän nuoria kuluttamaan median sisältöjä. Onnistuneista lähtökohdista on hyvä jatkaa kaupunkimedian menestystiellä", Hiltunen kertoo.

Hiltunen näkee työkierron olevan tervetullut toimintamalli, jolla osaamista voidaan hyödyntää puolin ja toisin julkaisujen välillä.

"Työkierrossa pääsee kokeilemaan kynsiään erilaisissa tehtävissä ja tuomaan oman kädenjälkensä tekemiseen. Vaihtelu virkistää", hän sanoo.

Toimituksen tavoittaa sähköpostitse kk.toimitus@koti-kajaani.fi sekä etunimi.sukunimi@koti-kajaani.fi -osoitteilla.