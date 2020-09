Koti-Kajaanin podcast: Millainen fiilis Kainuusta jäi, Mr. Leirinuotio Sami Kuronen?

Kainuusta tuli viime kesänä Thainuu. Tv-juontaja Sami Kuronen kertoo, että nimityksen heitti ilmoille Temptation Island Suomi -tuotantoryhmään kuulunut, ja Kuronen piti nimeä niin hyvänä, että hän otti sen oitis käyttöönsä. #Thainuu esiintyykin Kurosen Kainuuta kiittävissä sosiaalisen median päivityksissä, ja mies myöntää, että Kainuu teki pesän sydämeen.

"Kainuusta jäi erittäin lämpimiä fiiliksiä.".

"Maisemat ovat aivan mielettömät, ja ihmiset todella mahtavia, avuliaita ja ystävällisiä kaikin mahdollisin tavoin. Aion tehdä paluun vapaa-ajallakin jossain muodossa", Kuronen hehkuttaa.

Temptation Island Suomen kahdeksas tuotantokausi kuvattiin viime heinäkuussa Kainuussa. Tositelevisio-ohjelman aiemmat kaudet on toteutettu Thaimaassa, mutta tänä vuonna korona torppasi matkustamisen, ja kuvauspaikka oli löydettävä kotimaasta. Tuotantoyhtiö selvitti eri vaihtoehtoja ja päätyi Kainuuseen. Vaikka Kuronen ei tiedä tarkalleen, mikä valintaan johti, hän pitää sitä erittäin onnistuneena.

"Kainuu on kappale kauneinta Suomea ja tarjosi äärimmäisen komeat ja kauniit puitteet ohjelmalle."

Viettelysten saariksi valikoituivat Aatelin Keisari -huvila ja The Aateli Island, eli Nuasjärven Lamposaari, Sotkamosta. Kuvauspaikkoja on toki muitakin, mutta tarkemmin ne selviävät vasta ohjelman julkaisun myötä. Temptation Islandin ideana on erottaa neljä pariskuntaa kolmeksi viikoksi eri saarille, joissa kummassakin on kymmenen sinkkua viettelemässä. Saarilla oleskelun ja juhlinnan lisäksi osallistujat käyvät unelmatreffeillä koettelemassa suhdettaan ja rajojaan. Kuronen ei kerro, kumpi tukikohdista, Keisari-huvila vai Lamposaari, toimi naisten ja kumpi miesten saarena. Hän selittää, että paikkojen paljastaminen raottaisi liikaa ohjelman juonellisia käänteitä. Tv-sarjan markkinointikuvat maitotonkkineen ja hiekkarantoineen ainakin vihjaavat maalaisromantiikasta ja luontoelämyksistä. Kenties sinkkujen ja varattujen treffeillä mennään maatilalle. Ja kun Sotkamossa ollaan, ei pesäpalloakaan voine ohittaa.

"Totta kai pesäpallo tulee ohjelmassa näkymään tavalla tai toisella", Kuronen vahvistaa ja kuvailee, että ylipäätään Suomi ja suomalaisuus painottuvat tällä kaudella.

"Jos Thaimaassa mentiin ananasfarmille, niin suomalainen vastine saattoi olla perunapelto. Myös kainuulaiset rönttöset tulevat näkymään", Kuronen lupaa.

Amerikkalaiseen formaattiin perustuva Temptation Island Suomi on kausi kaudelta kasvattanut suosiotaan. Kurosen mukaan ohjelma kerää useita satoja tuhansia katsojia, kun huomioon otetaan tv- ja netti-tv-lähetykset. Hän toivoo, että uuden tuotantokauden kotimaisuus lisää kiinnostusta entisestään.

"Mitä olen keskusteluja kuunnellut, ja jos yhtään pystyn sieltä lukemaan ja aistimaan, niin saattaa käydä niin, että ainakin alkuun mielenkiinto on kovaa. Ensimmäisiä jaksoja katsotaan varmaan siitäkin mielenkiinnosta, miltä siellä näyttää", juontaja ennakoi ja lupaa, että Kainuu tulee viettelemään.

Temptation Island Suomen yhdeksättä kautta suunnitellaan paraikaa. Ohjelmaan haetaan jo osallistujia, ja Kurosen mukaan kuvaukset on tarkoitus toteuttaa loppuvuonna. Kuvauspaikasta ei kuitenkaan ole vielä päätöstä.

"Jos me siellä ollaan, minä en ainakaan vastaan enkä pahitteeksi pistä."