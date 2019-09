Kotihoidon palvelupäälliköt vastaavat: Kotihoidon kiirettä kesytetään - ''Asiakasmäärä on kasvanut, joten perusmiehitystä joudutaan tarkastelemaan''

Tarkennuksia kotihoitoa koskevaan lehtijuttuun (KS 16.9.):

Kotihoidon työntekijöiden kiireen "kesyttäminen" on ollut muutaman vuoden ajan tärkein asia kotihoidon toiminnan kehittämisessä. Aikaisemmin esimies jakoi kotihoidon työt työntekijöille käyntilistoina, jotka oli tehty ns. käsin. Mobiililaite ja toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön noin 5 vuotta sitten asteittain. Käyttöönotto alkoi Kajaanin kotihoidosta.

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla työt pystytään jakamaan tasaisesti ja työntekijöiden kuormitusta seuraamaan. Työnjaon pohjana käytetään ajanvarauskirjoja, joihin työntekijät ovat itse suunnitelleet asiakaskäynnit palvelusuunnitelman mukaisesti. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitetään puolen vuoden välein tai asiakkaan voinnin muuttuessa. Hoitajan käynnin ajankohdassa huomioidaan hoidon aikakriittisyys, esim. jokin lääkehoito. Tämä voi aiheuttaa työntekijöille siirtymiä paikasta toiseen. Päivän ruuhkahuiput (asiakkailla paljon avuntarvetta) ovat aamuisin klo 7.30-11 ja iltaisin klo 18-20.

Kotihoidon toiminnan kehittäminen on, varsinkin nyt Uuden sairaalan valmistumisen myötä, ollut painopisteenä. Muuttuva toimintaympäristö vaikuttaa vääjäämättä ja pakottaa muutoksiin. Kotihoidossa asiakkaan palvelutarpeen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan ja mahdollisesti omaisen lisäksi oma sairaanhoitaja, hoitoon osallistuvat lähihoitajat/kodinhoitajat ja tarvittaessa muistihoitaja, fysioterapeutti. Tavoitteena on, että lääkäri tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen ja hoitosuunnitelman.

Kajaanin kotihoidossa on tiedostettu kotihoidon asiakkaiden määrän lisääntyminen ja siksi on perustettu resurssipooli. Asiakasvirta on entisestään kasvanut, joten perusmiehitystä joudutaan tarkastelemaan. Resurssipooli menee tällä hetkellä perusmiehityksen vajaukseen, ja tällöin ruuhkahuippuihin ja äkillisiin poissaoloihin ei riitä henkilöstöä. Kaikkiin pitempiin poissaoloihin ei myöskään ole saatu rekrytoitua sijaista. Kun samaa sijaisuutta hoitaa useampi henkilö, tämä näkyy asiakkaalle hoitajien vaihtumisena. 2 lähihoitajan toimeen oli hakijoita 4, jotka olivat jo soten palkkalistoilla.

Asiakasmäärissä ja -käynneissä tapahtuu päivittäin äkillisiä odottamattomia muutoksia, joita on vaikea ennakoida. Asiakkaan toimintakyky voi muuttua, josta johtuen käyntiaika voi pidentyä, tai toisaalta asiakkaan joutuessa esim. sairaalaan käyntiaikaa voi vapautua. Valtakunnallisessa vertailussa Kainuun kotihoidon yksiköt ovat hyvällä tasolla verrattaessa esim. käyntimääriä/työntekijä. Työvuorossa työntekijällä on keskimäärin 10-15 käyntiä. Keskimääräinen käyntiaika noin 20 min.

Työn tekemisen sujuvuutta parantamaan Kajaanin kotihoidossa on otettu käyttöön ns. langaton (sähköinen) ovenavaus. Kaupungin keskustassa työntekijöiden liikkuminen on helpompaa esim. polkupyörällä, jolloin työnjaossa huomioidaan asiakaskäyntien väliset siirtymät ja niihin käytetty aika. Joillakin kotihoidon työntekijöillä ei ole ajokorttia, jolloin heille suunnitellaan ns. kävelyreittejä. Oman polkupyörän ja auton käytöstä on mahdollista saada korvaus.

Hoitotarvikejakelussa on käytössä toimintatapa, jossa tarvikkeet toimitetaan suoraan asiakkaan kotiin. Hoitajien tehtäviin kuuluu hoitotarvikkeiden käytön seuranta ja tarvikkeiden tilaaminen, jos asiakas ei siihen itse pysty.

Soten säästöpaineet ovat tiedossa. Kotihoidossa selvitimme yhdessä työntekijöiden kanssa, missä kohdissa voisimme säästää. Esityksissä tuli esille leasingautojen käyttö ja hoitotarvikkeiden järkevä käyttö. Kotihoidossa hoitotarvikekustannuksia tulee esim. hoitajien suojahanskoista, joiden käyttö suojaa hoitajia ja asiakkaita. Yksi kotihoidon haaste on työvälineiden ja esimerkiksi suojahanskojen kuljettaminen mukana, niin että niitä on tarvittaessa käytettävissä. Hoitajien laukku, reppu tai kori voi painaa useita kiloja, mikä tuo haasteet työergonomiaan.

Kajaanin kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinhälytyksiin vastaa kotihoidon lähihoitaja 24/7. Turvapuhelin on reitillä, jossa hoitajat työskentelevät työparin kanssa, ja kaikkiin hälytyksiin vastataan. Turvapuhelinpalvelun järjestämistä on ollut kartoittamassa työryhmä, johon on kuulunut myös työntekijöitä. Tiedossa on nykyisen järjestelmän haasteet ja toive, että lähitulevaisuudessa ongelma ratkeaisi nykyaikaisemman teknologian avulla.

Kotihoidossa missään työyksikössä työntekijöitä ei ole kielletty ottamasta ongelmakohtia esille irtisanomisen uhalla. Erilaisten näkökulmien esilletuominen on hyvin tärkeää.

Lehdissä on otettu esille esimiesten määrä. Esimerkiksi Kajaanin kotihoidossa on 158 työntekijää, 3 palveluesimiestä ja 1 apulaispalveluesimies. Noin 45 työntekijää per esimies. Työntekijämäärä on suuri verrattuna moneen muuhun soten yksikköön.

Esimiehet kotihoidossa tekevät parhaansa mahdollistaakseen työntekijöilleen työpäivän, jolloin kävellenkin ennättää.

Ritva Heinistö, Marja Heikkinen ja Pirkko Hyvönen

Kotihoidon palvelupäälliköt

Kainuun Sote