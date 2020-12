Kotikirkon joulukonsertti Areenassa – yleisö ei pääse kirkkoon

Kotikirkon pieni joulukonsertti järjestetään tänä vuonna vain etänä. Koronatilanteen vuoksi konserttiin ei voi osallistua paikan päällä.

Yle esittää konsertin Kajaanin kirkosta Yle Areenassa aatonaattoiltana. Konsertissa esiintyvät tuttuun tapaan kajaanilaiset Antti Matikainen , Kalle Torniainen , Risto Oikarinen , Kimmo Nissinen , Henna-Mari Haikonen ja Oskari Oikarinen .

Perinteisesti konserttiohjelmien tuotto on kohdennettu vähävaraisten kajaanilaisten tukemiseen seurakunnan diakoniatyön kautta. Koska tänä vuonna konsertista ei saada tuottoa, on seurakunta anonut ja saanut pienkeräysluvan vähävaraisten kajaanilaisten tukemiseksi. Keräyksen nimi on Kotikirkon pieni joulukeräys. Keräys on myös kajaanilaismuusikoiden toiveiden mukainen.

Keräys alkaa 15.12. ja päättyy 23.12. Keräyksen tilinumero on FI60 5760 0310 0013 58. Kirjoita viestikenttään ’Joulukeräys’ (pienkeräyslupa RA/2020/1501).

Kotikirkon pieni joulukonsertti 23.12. klo 19 alkaen Yle Areenassa.