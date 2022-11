Kotimaahan jääminen lomalla on oiva valinta

Tällä hetkellä voi olla järkevää tehdä lomamatka ennemmin Suomeen, kuin ulkomaille. Suomi on edelleen turvallinen maa monilla mittareilla mitattuna. Kun pohdit matkavaihtoehtojasi, on tärkeää ottaa huomioon, että voit tukea matkailu- ja ravintola-alan yrittäjiä viettämällä lomasi Suomessa! Unohda etelän turistirysät, sillä Suomessa on vielä paljon kauneutta löydettäväksi. Turistit vierailevat usein eniten Helsingissä ja Lapissa, mutta niiden välissä on paljon näkemisen arvoisia alueita - kuten Kainuu ja Pohjois-Karjala.

Kotimaan matkailu ei kuitenkaan ole lainkaan edullista, joka täytyy ottaa huomioon ennen hotellien ja asuntoautojen varaamista. Polttoaineen hinta on kirjoitushetkellä ennätyskorkealla, eikä helpotusta näy lähitulevaisuudessa. Kaikilla ei ole säästöjä lomamatkan kustantamiseen, joten osa matkailijoista turvautuu luottokortteihin ja toinen osa hakee pienen lainan esimerkiksi LoanScouter.com/fi/ -lainavertailupalvelua hyödyntämällä, kustantaakseen ikimuistoisen matkan perheelleen, puolisolleen tai ystävilleen. Määmatkalaisille voimme olla vain kateellisia, sillä he vastaavat vain omista kustannuksistaan!

Tutustu Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan

Monet eivät tiedä Kainuusta paljoakaan. Se on yksinkertaisesti ainutlaatuinen alue Suomessa, jossa on vielä Euroopan viimeisiä erämaa-alueita. Kauniin luonnon ohella suurpetojen näkeminen on toinen jännittävä mahdollisuus kaupungissa asuville, jotka eivät halua mennä eläintarhaan petoja katsomaan.

Kainuussa kannattaa ehdottomasti tutustua Suomussalmen Hossan alueeseen ja kansallispuistoon. Hossan suosituin nähtävyys on nimeltään Värikallio, jonka kalliomaalaukset tarjoavat vierailijoille tuhansia vuosia vanhaa korvaamatonta tietoa Suomen historiasta.

Itä-Suomi ja Pohjois-Karjala ovat mainioita matkailukohteita muutenkin kotimaisille matkailijoille. Tähän artikkeliin olemme keränneet muutamia kiehtovia kohteita matkailijoille, mutta tähdennettäköön, että nähtävyyksiä listassamme on vain murto-osa - eivätkä ne ole missään järjestyksessä.

Nähtävyyksiä näillä alueilla ovat:

• Hiljainen kansa - noin tuhat turvepäistä hahmoa Suomussalmella Käpylän pellolla viitostien varrella

• Vuokatinvaara - Sot¬ka¬mon ja Vuo¬ka¬tin mai¬se¬maa halkova Vuo¬ka¬tin 13 vaa¬ran jo¬no

• Hossan kansallispuisto - Suomussalmen pohjoisosassa sijaitseva kansallispuisto

• Bomban talo ja karjalaiskylä - nähtävyys vaalii karjalaista rakennusarkkitehtuuria ja kulttuuria

• Heinäveden kirkonkylän kulttuurireitti - reitin varrella mm. Heinäveden kirkko ja Marjamäen pappila.

Kotimaan matkan rahoittaminen

Yleisesti ottaen matkoihin kannattaa käyttää säästöjä. Jos niitä ei ole, on hyvä pohtia matkarahaston perustamista hyvissä ajoin ennen matkaa. Matkan voi rahoittaa myös esimerkiksi lisätöillä tai mahdollisilla sivutuloilla. Joissakin työpaikoissa on mahdollista ottaa lomarahat etukäteen, mutta tämä kannattaa tarkistaa omalta työnantajalta.

Jos matka rahoitetaan lainalla, on tietysti tärkeää vertailla erilaisia lainoja ennen päätöksentekoa. Todellinen vuosikorko kun saattaa vaihdella paljonkin eri lainoissa. Yksi tärkeimmistä eduista, kun otat lainaa ilman vakuuksia, on se, että sinun ei tarvitse asettaa mitään omaa henkilökohtaista omaisuuttasi lainan vakuudeksi.

Vakuudettomien lainojen korot ovat yleensä korkeammat kuin vakuudellisten lainojen, joten tämä kannattaa painaa mieleensä ennen lainan hyväksymistä. Kun otat minkä tahansa lainan, on tietenkin tärkeää olla tietoinen siihen liittyvistä riskeistä. Jos et maksa maksuja ajallaan, voit menettää luottotietosi tai lainanantaja voi jopa ryhtyä oikeustoimiin, jos laina jää maksamatta.