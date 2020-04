Koukkari: Kainuussa on koronatartuntoja selvästi enemmän kuin THL:n rekisterissä

Testeillä todettuja koronavirustartuntoja on Kainuussa selvästi enemmän kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisterissä ilmoitetaan, kertoo Kainuun soten tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Olli-Pekka Koukkari.

"Meidän luvut ovat ikävä kyllä ihan toisen näköiset, THL:n luvut ovat lähihistoriaa."

Hänen mukaansa Kainuussa on testeillä todettuja tartuntoja "kymmenittäin". Myös testejä on tehty merkittävästi enemmän kuin THL ilmoittaa.

Koukkari selittää, että viime päivinä Kainuussa tehdyt sähköiset tartuntatauti-ilmoitukset eivät ole menneet THL:lle läpi, eikä rekisterin päivittäminen ole onnistunut. Ylilääkäri arvioi, että THL on ruuhkautunut, eikä tiedonsiirto-ongelmia ole ilmeisesti ehditty ratkomaan. THL ilmoittaa sivustollaan itse, että rekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä ja osittain takautuvasti.

THL:n maanantaiaamuna julkaiseman tiedon mukaan Kainuussa on testeillä todettuja koronavirustartuntoja 12, joista kuusi Kajaanissa ja kuusi Sotkamossa.

Koukkarin mukaan olennaista on ymmärtää, että koronatartuntoja on Kainuussa yleisesti, ja asiaan pitää suhtautua vakavasti. Jokaisen on syytä noudattaa annettuja ohjeita ja välttää kontakteja toisiin ihmisiin. Erityisesti hengitystieoireita potevien, riskiryhmiin kuuluvien ja yli 70-vuotiaiden tulee pysyä eristyksissä.

Koukkarin mukaan Kainuun tartunnoille on "yksi yhteinen nimittäjä".

Pitääkö siis paikkansa, että Kainuun ensimmäiset tartunnat tapahtuivat Vuokatti Hiihtoon liittyneissä kokoontumisissa?

"Sitä en pysty sanomaan, mutta sen voin sanoa, että olisivat peruneet sen after skinkin, niin tilanne olisi parempi", Koukkari sanoo.

Vuokatti Hiihto oli määrä hiihtää lauantaina 14. maaliskuuta, mutta tapahtuma peruttiin edeltävänä torstaina. Tuolloin tilanne eskaloitui nopeasti, ja Suomen hallitus kielsi yli 500 hengen yleisötapahtumat. Lisäksi Kainuun sote suositteli kaikkien ei-läkisääteisten tilaisuuksien ja kokoontumisten kieltämistä. Vuokatissa ei siis virallisesti hiihdetty, eikä alueella järjestetty kokoontumisia tai tapahtumia. Paikan päälle oli kuitenkin jo ehtinyt osallistujia, joista ainakin osa hiihti tai tapasi toisiaan vapaamuotoisesti. Vuokatti Hiihtoon oli ilmoittautunut yli 1 000 henkilöä useista eri maista.

Ensimmäiset Kainuun koronatartunnat Kainuun sote totesi testeillä lauantaina 28. maaliskuuta. Nämä kaksi tartuntaa löytyi osana muualla Suomea esiin tulleita löydöksiä (Yle 28.3.)

"Siinä vaiheessa, kun saimme tietoa kokonaisuudesta, toimimme minuuteissa, emme kymmenissä, emme tunneissa, emmekä päivissä", Koukkari sanoo.

Hän ihmettelee, miksi viranomaisen suosituksia ei noudatettu. Ylilääkäri kertaa, että ilman hallituksen siunausta Kainuun sote ei voinut yksin kieltää kaikkia kokoontumisia, mutta suositteli sitä. Aluehallintovirastot kielsivät yli kymmenen hengen kokoontumiset 17. maaliskuuta.