Koukkari: Vappujuhlat paras pitää perheen piirissä – Kainuu koronassa yhä perustasolla

Kainuun koronakoordinaatioryhmä esittää Kainuun koronarajoitusten pitämistä edelleen perustason mukaisina ja kokoontumisrajoitusten jatkamista.

Kainuussa koronaviruksen ilmaantuvuus on 25 (per 100 000 asukasta / 14 vrk).

Testejä otettiin viime viikolla lähes 1500, joista positiivisten testien osuus 0,7 prosenttia. Tartuntojen jäljitettävyys on 100 prosenttia.

Ilmaantuvuus ylittää kiihtymisvaiheen rajan, mutta muilta osin tilanne ei edellytä tiukempia toimia, Kainuun sote kertoo keskiviikkona tiedotteessaan. Tapaukset liittyvät kahteen tiedossa olevaan ryppääseen, joissa ei ole merkkejä laajentumisesta.

Koordinaatioryhmä totesi arviossaan, että tilanne on hallinnassa, mutta nykyisellä ilmaantuvuudella ei myöskään ole edellytyksiä rajoitusten poistamiseen. Kainuun osalta koronarajoituksia ja -ohjeistuksia arvioidaan viikon kuluttua.

Kainuussa on voimassa myös enintään 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituspäätös. Esityksenä on, että rajoitusta jatketaan 9.5. saakka.

– Viimeisimmissä alueen tartunnoissa on kyse koronaviruksen ns. brittiläisistä tai eteläafrikkalaisista muunnoksista, jotka näissäkin ketjuissa ovat olleet herkkiä leviämään. Toivon, että kainuulaiset edelleen ymmärtävät lähikontaktien rajoittamisen merkityksen – lähialueilla on ollut laskevaa kehitystä, mutta Kainuussa ilmaantuvuus on ollut nousussa, pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari toteaa.

Hän kehottaa nauttimaan vappusimat vain lähipiirin kesken ja muutenkin rajoittamaan vappukarkeloita tänäkin vuonna.

– Kun kelit paranevat, niin ulkoilua lisää, mutta sisätiloissa kaikki ei-välttämättömät kontaktit pois. Ikävää on, jos joudumme rajoituksia jatkamaan, kun muualla jo höllätään, Koukkari jatkaa.

Esimerkiksi Oulussa koronatilanne on vaikeutunut ja siirtynyt kiihtymisvaiheeseen.

Vartiuksen rajanylityspaikalla on viimeisen kahden viikon aikana todettu kaksi positiivista testitulosta, joiden perusteella henkilöt eivät ole saapuneet maahan.

Raja-asemalla on voimassa PSAVIn päätös pakollisista terveystarkastuksista 31.5. saakka.