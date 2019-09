Kouluratsastuksen aluemestaruuskilpailut

Kajaanin Ratsastusseura ja Kajaanin Hevosharrastekeskus järjestivät kouluratsastuksen henkilökohtaiset Pohjois-Suomen aluemestaruuskilpailut Kuluntalahdessa 15.9.

Luokka 1, Helppo B, Lasten esiohjelma A 2014, lapsiratsastajien aluemestaruusluokka: 1) Elina Kemppainen/Luce del Fuoco (ProD) 302/68,636, 2) Liina-Miina Pekkala/Preik (OR) 278,5/63,295, 3) Tytti Kuvaja/Dekadents (KyRa) 268,5/61,023, 4) Vilma Ollila/Sonata (RoUr) 262/59,545.

Luokka 2, Helppo B, Lasten esiohjelma B 2014, ponien aluemestaruusluokka: 1) Ella Tolonen/Königsfalke (ABC) 353/67,885, 2) Janika Jyrkkä/Wig-Wam Bam 46 NF (ABC) 353/67,885, 3) Adalina Hälinen/Kolipri (MELARA) 348/66,923, 4) Aada Hirsivaara/Raigi (MELARA) 345/66,346, 4) Elina Kemppainen/Mc Furry (ProD) 345/66,346, 6) Liina-Miina Pekkala/Black Jack (OR) 344,5/66,250, 7) Mona Vesala/Hektor Finn (ABC) 344/66,154, 8) Senni Tolonen/Paluknys LT ox (LIDRID) 336,5/64,712, 9) Elina Kemppainen/Nimbo (ProD) 335/64,423, 10) Aino Lumme/Pegasus (Win Win) 331/63,654, 11) Selina Korpela/Orbit (OR) 330,5/63,558, 12) Neea Koskiniemi/Vinnal (LIDRID) 318/61,154, 12) Veera Seppälä/Parenzo (RT) 318/61,154, 14) Nea Karjalainen/Ellens Ballylynch Beauty (LIDRID) 292/56,154.

Luokka 3, Helppo A:4 2019, junioreiden aluemestaruuluokka: 1) Noora Pajari/Polar Blitz (MELARA) 372,5/66,518, 2) Senni Tolonen/Royal Dandy (LIDRID) 361,5/64,554, 3) Pinja Komulainen/Kinesha (KyRa) 358/63,929, 4) Silja Puhakka/Sylvian Joseph (Win Win) 357,5/63,839, 5) Krista Nykänen/Rummu Jüri (PyRa) 348/62,143, 6) Pinja Komulainen/Irish Midnight (KyRa) 347,5/62,054, 7) Anni Pöppönen/Katapult van St. Anneke (ProD) 344,5/61,518, 8) Nea Pauna/Reyes Pll (OR) 339/60,536, 9) Annika Rajanti/Quite Storm (Win Win) 338,5/60,446, 9) Annika Kiljander/Safir ox (TemRa) 338,5/60,446, 11) Julia Possakka/Bors (ABC) 331,5/59,196, 12) Silja Puhakka/Chaletto (Win Win) 318,5/56,875

Luokka 4, Helppo A, FEI:n CCI2* kenttäratsastusohjelma A 2015, suomenhevosten aluemestaruusluokka: 1) Elina Ropanen/Tikkerituu (ABC) 277/65,952, 2) Venla Limma/Lakupeikko (OR) 273,5/65,119, 3) Arto-Pekka Heino/Fransuaa (ABC) 270/64,286, 4) Soile Lappalainen/Soinnun Elmeri (KRS) 269/64,048, 5) Taina Anttila/Kossun Poika (Win Win) 262,5/62,500, 6) Tiina Suoranta/Totaarin Aihe (ProD) 259,5/61,786, 7) Anu Marttala/Piirron Oskari (SUORA) 254/60,476, 7) Marja-Leena Parviainen/Niisun Wihtori (KRS)

254/60,476.

Luokka 5, Helppo B, Nuorten hevosten kenttäratsastusohjelma 2003, nuorten hevosten aluemestaruusluokka: 1) Jaana Aitta/Frida Gold (OR) 329,5/68,646, 2) Susanna Lemström/Beau Jouet (ABC) 322/67,083, 3) Maiju Varimo/Katti's Nonpareil (ProD) 313/65,208, 4) Aino Ervasti/Taikaroosa (KiRa) 311,5/64,896, 5) Elisa Tolonen/Katti's Organza (KaKo) 298,5/62,188, 6) Sanna Heimo/Salvei (RoUr) 297/61,875, 7) Ida-Sofia Turpeinen/Hupsista Keikkaa (OUSA) 285,5/59,479, 8) Jutta Leppänen/Voore Reilender (ProD) 282/58,750.

Koulu, Luokka 6, Vaativa B, FEI:n joukkueohjelma junioreille 1997, senioreiden aluemestaruusluokka: 1) Ulla Seuranen/Herz-Juwel (EQUI) 419/63,485, 2) Irene Mäkimartti/Lorendso (MELARA) 418/63,333, 3) Kaisa Vilkuna/Rival Royal (PRT) 417/63,182, 4) Krista Wendelin/Ricky Rich Z (KiRa) 413,5/62,652, 5) Outi Korhonen/Dame Dadadidum-R (ABC) 410/62,121, 6) Hanna Takkula/Sylvian Joseph (Win Win) 390,5/59,167, 7) Venla Limma/Lakupeikko (OR) 386/58,485, 8) Sini Koivunen/Don Delicious (LIDRID) 384,5/58,258.

Luokka 7, Helppo B:3 2019, avoin kaikille: 1) Anni-Maria Aitta/Mona's Daughter (OR) 306/69,545, 2) Veera Rento/Lactrice (PKUR) 298/67,727, 3) Krista Immonen/Caballos Rosa (PKUR) 288/65,455, 4) Annamari Huusko/Jakarta (ProD) 277/62,955, 5) Henna Luomajoki/Celinga (PRT) 274,5/62,386, 6) Nea Pauna/Reyes Pll (OR) 271,5/61,705, 6) Sanna Heimo/Salvei (RoUr) 271,5/61,705, 6) Soili Pyy/Hauglandsprinsen (KRS) 271,5/61,705, 6) Anu Marttala/Piirron Oskari (SUORA) 271,5/61,705, 6) Marja-Leena Parviainen/Niisun Wihtori (KRS) 271,5/61,705, 11) Julia Turrek/Clover O.T. Lowlands (KRS) 267/60,682, 12) Ida-Sofia Turpeinen/Hupsista Keikkaa (OUSA) 265/60,227, 13) Kati Aavakare/RML I am so Charming (KRS) 251/57,045, 14) Ellinoora Roponen/Lusija (KRS) 235/53,409.

Koulu, Luokka 8, Helppo A FEI:n CCI1* kenttäratsastusohjelma 2018, avoin kaikille: 1) Kaisa Vilkuna/Rival Royal (PRT) 312,5/67,935, 2) Veera Rento/Lactrice (PKUR) 311/67,609, 3) Ella Pääkkönen/Top Secret (LIDRID) 305,5/66,413, 4) Sanna Pikkarainen/Arhults Da Noir (PRT) 301/65,435, 5) Aada Hirsivaara/Raigi (MELARA) 298/64,783, 6) Krista Immonen/Caballos Rosa (PKUR) 297,5/64,674, 7) Irene Mäkimartti/Lorendso (MELARA) 296,5/64,457, 8) Nea Kallunki/Fransuaa (ABC) 293,5/63,804, 9) Henna Luomajoki/Celinga (PRT) 276/60,000, 10) Vilma Ollila/Sonata (RoUr) 273,5/59,457, 11) Veera Seppälä/Parenzo (RT) 263,5/57,283.

Pohjois-Suomen aluemestarit 2019:

Lapsiratsastajien aluemestarit: 1) Elina Kemppainen/Luce del Fuoco ProD, 2) Liina-Miina Pekkala/Preik OR, 3) Tytti Kuvaja/Dekadents KyRa

Ponien aluemestarit: 1. Ella Tolonen/Königsfalke ABC, 2) Janika Jyrkkä/Wig-Wam Bam 46 NF ABC, 3) Adalina Hälinen/Kolipri MELARA

Junioreiden aluemestarit: 1) Noora Pajari/Polar Blitz MELARA, 2) Senni Tolonen/Royal Dandy LIDRID, 3) Pinja Komulainen/Kinesha KyRa

Suomenhevosten aluemestarit: 1) Elina Ropanen/Tikkerituu ABC, 2) Venla Limma/Lakupeikko OR, 3) Arto-Pekka Heino/Fransuaa ABC

Nuorten hevosten aluemestarit: 1) Jaana Aitta/Frida Gold OR, 2) Susanna Lemström/Beau Jouet ABC, 3) Maiju Varimo/Katti's Nonpareil ProD

Senioreiden aluemestarit: 1) Ulla Seuranen/Herz-Juwel EQUI, 2) Irene Mäkimartti/Lorendso MELARA, 3) Kaisa Vilkuna/Rival Royal PRT