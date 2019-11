Koulusurma Venäjällä: Opiskelija ampui opiskelutoverinsa ja haavoitti kolmea

Nuori mies ampui kanssaopiskelijansa ja haavoitti kolmea muuta ammatillisessa oppilaitoksessa Venäjän Kaukoidässä torstaina. Teon jälkeen tekijä surmasi itsensä.

Tutkijoiden mukaan 19-vuotias opiskelija aloitti ampumisen metsästyskiväärillä. The Moscow Timesin mukaan poliisi eristi ampujan luokkahuoneeseen ja evakuoi opettajat ja muut oppilaat rakennuksesta. Sen jälkeen tekijä ampui itsensä.

Ampumisessa menehtyi 19-vuotias miesopiskelija. Kolme loukkaantunutta saivat ampumahaavoja, ja heidät on kuljetettu sairaalahoitoon. Yksi heistä on kriittisessä tilassa ja hänelle on tehty leikkaus, kertoi Venäjän valtiollinen uutistoimisto RIA.

Teon motiivista ei toistaiseksi ole tietoa. Tapauksesta on aloitettu rikostutkinta.

– Ilmaisen syvän osanottoni uhrien omaisille, sanoi Amurin alueen kuvernööri Vasily Orlov sosiaalisessa mediassa.

– Annamme heille kaiken tarvittavan avun. Ja lupaan, että selvitämme, miksi tällainen tapaus oli mahdollinen opetuslaitoksessa.

Tapaus sattui Blagoveshtshenskin kaupungissa sijaitsevassa oppilaitoksessa. Kaupunki sijaitsee noin 5 600 kilometrin päässä Moskovasta itään, lähellä Venäjän ja Kiinan rajaa.

Kouluampumiset ovat melko harvinaisia Venäjällä, jossa aselait ovat tiukkoja.

Vuonna 2018 Vladislav Rosljakov surmasi 19 opiskelutoveriaan ja lopuksi itsensä teknillisessä oppilaitoksessa Kertshin kaupungissa Krimillä. Tapauksessa haavoittui kymmeniä ihmisiä.