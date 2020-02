Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista tietoa

Merja Niskanen on terveydenhoitajaopiskelija ja Arja Oikarinen yliopettaja Kajaanin ammattikorkeakoulusta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa kouluterveyskyselyn kahden vuoden välein. Kyselyyn osallistuvat perusopetuksen 4. ja 5. luokkalaiset ja heidän vanhempansa, 8. ja 9. luokkalaiset sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista.

Kouluterveyskyselyiden tuloksia voidaan hyödyntää oppilaitoksissa, kunnissa ja valtakunnallisella tasolla. Oppilaitokset käyttävät kouluterveyskyselyistä saatua tietoa kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä, opiskeluhuoltotyössä sekä terveystiedon opetuksessa. Kunnat hyödyntävät tuloksia hyvinvointijohtamisessa, esimerkiksi hyvinvointistrategian laatimisessa. Valtakunnan tasolla kouluterveyskyselyn tuloksia käytetään politiikkaohjelmien ja lakien toimeenpanon seurannassa ja arvioinnissa.

Kuvaamme tässä kirjoituksessa kainuulaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointia vuoden 2019 kouluterveyskyselyn tulosten valossa. Lisäksi tuomme esille, mitä uutta tietoa kouluterveyskyselyiden analysointi on tuonut valtakunnallisesti lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin.

Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan kainuulaiset 8.- ja 9.-luokkalaiset voivat pääsääntöisesti hyvin. Valtaosa koululaisista on tyytyväisiä elämäänsä ja kokevat terveytensä hyväksi. Tyytyväisyys elämään on jopa hieman lisääntynyt edelliseen kouluterveyskyselyyn verrattuna.

Tyytyväisyyttä elämään heikentää kokemus väsymyksestä. Kainuulaisista 8. ja 9. luokkalaisista 45 prosenttia kokee väsymystä viikoittain. Myös keskusteluyhteys vanhempiin voisi olla nykyistä parempi. Hyvän keskusteluyhteyden osuus on kuitenkin kasvanut edelliseen kyselyyn verrattuna poikien keskuudessa. Yli 50 prosenttia pojista ilmoitti heillä olevan hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa, kun taas tyttöjen osuus oli 43 prosenttia.

Kainuulaiset yläasteikäiset nuoret viihtyvät koulussa. Erityisesti poikien innostus koulunkäyntiin on lisääntynyt. Nuoret kokevat myös, että heillä on aiempiin vuosiin verrattuna enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi koulutyön suunnitteluun tai kouluruokailuun. Nuoret kokevat myös, että omassa luokassa on hyvä työrauha opiskeluun.

Kainuussa yläasteikäisistä yli 70 prosenttia kokee, ettei heitä ole kiusattu koulussa koko lukuvuoden aikana.

Kouluterveyskyselyssä tuli esille vaikeuksia koulunkäynnissä suullisessa esiintymisessä ja opetuksen seuraamisessa. 33 prosenttia kainuulaisista 8.- ja 9.-luokkalaisista ilmoittivat vaikeuksista suullisessa esiintymisessä.

Verrattuna vuoteen 2017, nuorten vaikeudet laskemista vaativissa tehtävissä on lisääntynyt erityisesti tyttöjen keskuudessa. Myöskin opetuksen seuraamisessa tytöt ovat kokeneet enemmän vaikeuksia aiempaan verrattuna. Vaikeudet kirjoittamista vaativissa tehtävissä on vähentynyt sekä tytöillä, että pojilla.

Kainuulaiset nuoret harrastavat aktiivisesti liikuntaa. Vähintään viikoittain liikuntaa harrastaa yli 70 prosenttia kainuulaisista yläasteikäisistä. Vapaa-ajalla tapahtuva omatoiminen liikunnan harrastaminen on hieman suositumpaa kuin ohjattuun liikuntaa osallistuminen.

Suosittuja harrastuksia ovat myös puhelimella tai tietokoneella pelaaminen, musiikki ja valokuvaus. Nuoret kokevat, että omalla asuinalueella järjestetään kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa. Lähes 60 prosenttia ilmoitti olevansa tietoisia oman asuinalueensa harrastusmahdollisuuksista.

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä selvitettiin myös nuorten kokemaa häirintää ja väkivaltaa. Kyselyyn vastanneista alle 10 prosenttia on joutunut häirinnän tai väkivallan kohteeksi. Pojilla fyysisen uhan kokemukset ovat yleisempiä kuin tytöillä. Tytöt taas kokevat seksuaalista ahdistelua tai ehdottelua poikia yleisemmin.

Kouluterveyskysely kartoittaa myös nuorten päihteiden käyttöä. Lähes 60 prosenttia kainuulaisista 8.- ja 9.-luokkalaisista ilmoitti, etteivät käytä lainkaan alkoholijuomia. Alkoholia nauttivien nuorten osuus on lisääntynyt viime vuosina. Päivittäin tupakoivien nuorten määrä on vähentynyt, mutta vastaavasti nuuskan käyttö lisääntynyt. Selkein muutos nuuskaamisessa on tapahtunut tyttöjen keskuudessa, joiden päivittäinen nuuskan käyttö on yleistynyt.

Yleisesti katsottuna suurin osa sekä Suomessa että Kainuussa koulua käyvistä lapsista ja nuorista voi hyvin ja viihtyy koulussa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella on analysoitu vuoden 2017 kouluterveyskyselyn aineistoa etsien yhdistäviä tekijöitä hyvinvointiinsa liittyviä ongelmia ja pulmia kokevien lasten ja nuorten välillä (Halme ym. 2018). Analyysissä on todettu pulmien kasaantuvan tietyille lapsille, nuorille ja perheille.

Yhdistäviä tekijöitä ovat pulmat perheen vuorovaikutussuhteissa, ongelmat osallisuudessa ja yhteisöön kiinnittymisessä sekä mielen hyvinvoinnin ongelmat. Analyysin pohjalta on nimetty suojaavia tekijöitä, joita vahvistamalla voidaan turvata lapsen ja nuoren suotuisaa kasvua ja kehitystä, sekä edistää hyvinvointia.

Suojaavia tekijöitä ovat perheen vuorovaikutussuhteet ja vahva vanhemmuus, osallisuus ja yhteisöön kiinnittyminen sekä mielen hyvinvointi ja jaksaminen. Keskeistä lapsen ja nuoren hyvinvoinnin kannalta on perheen avoin vuorovaikutus. Se näkyy esimerkiksi siten, että perheessä keskustellaan lapsen koulupäivästä, sovitaan kotiintuloajoista, jutellaan lapsen kavereiden kanssa heitä tavatessa ja tuetaan ja kannustetaan lasta.

Myös osallisuus ja yhteisöön kiinnittyminen edistävät hyvinvointia. Jos nuori jää koulussa ensimmäisten vuosien aikana ilman ystävyyssuhteita, hän on todennäköisesti yksinäinen myös siitä eteenpäin. Yksinäisyys on suuri syrjäytymisriski. Tutkimusten mukaan yksinäisistä aikuisista kolmannes on ollut yksinäinen jo lapsena, ja puolet yksinäisiä nuoruudessaan.

Kouluterveyskyselyn aineiston analyysi tuo vahvistusta sille, että vanhemmuutta vahvistavat toimet kuten neuvolapalvelut, perheneuvola sekä varhaiskasvatus ja päivähoito ovat edelleen tärkeitä lapsen ja nuoren hyvinvoinnin edistämisessä. Muita keskeisiä toimia ovat yksinäisyyden ehkäisy ja osallisuuden tukeminen.

On tärkeää, että jokainen lapsi ja nuori kokee olevansa osa yhteisöä koulussa, kotona ja harrastuksissa.