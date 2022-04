Kovien panosten pelit punnitsevat sarjapaikastaan taistelevan Papasin: ''Koen tästä aika isoakin painetta''

Papasin salibandymiesten päävalmentaja Karri Hentilä on viettänyt viime päivinä paljon aikaa netistä löytämiensä ottelutallenteiden äärellä. Tarkassa syynissä hänellä on ollut raahelainen Tempo, joka on sarjapaikastaan taistelevan kajaanilaisjoukkueen vastustaja tänään…