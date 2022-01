Kotimaa

Krista Kiuru on itsepäinen tahtonainen, josta tuli koronarajoitusten monumentaalinen symboli – vastustajilta yllättävä arvio ministerin työtavoista

Julkaistu: 28.1.2022 klo 18:31

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on antanut kasvot suomalaiselle koronapolitiikalle. Linjauksista on riittänyt kahnausta, mutta kiitostakin on Kiurulle suotu. Perhevapaalle jäävän ministerin sijaiseksi nousee hänen tukijansa Aki Lindén, joka vielä tammikuun alussa vaati entistä tiukempia koronarajoituksia.