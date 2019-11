Kristi Raik Viron Nato-kiistasta: En näe mitään vaihtoehtoja sille, että lähtisimme luomaan korvaavaa järjestelmää Natolle tai Yhdysvaltojen roolille

Sotilasliitto on Euroopassa vahvempi kuin vuosiin

Viron sisäministerin ja Ekre-puolueen puheenjohtaja Mart Helmen tiistainen kommentti Naton heikkenemisestä on puhuttanut eteläisessä naapurissa pitkin päivää.

Sisäministerin mukaan Viron hallitus valmistelee turvallisuuspoliittista varasuunnitelmaa, eli suunnitelma B:tä.

Sitä tarvitaan, koska Viro ei Helmen mielestä voi enää luottaa täysin siihen, että sotilasliitto takaisin kaikissa olosuhteissa Viron alueellisen koskemattomuuden ja itsenäisyyden.

Kohu alkoi heti

Lausunnossa heräsi valtaisa kohu, johon ottivat osaa useat poliitikot maan presidenttiä myöten.

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik kommentoi hetki sitten lausuntoa suomalaisille politiikan toimittajille.

Raik piti lausuntoa poikkeuksellisena.

Hän muistutti, että Virossa on nyt poliittisia jännitteitä, skandaali seuraa toistaan.

Raikin tiedossa ei ole, että tällaista suunnitelmaa valmisteltaisiin.

– Meille instituuttiin ei ainakaan ole tullut tilausta tällaisen suunnitelman tekemiseksi, hän naurahti.

Ei vaihtoehtoa Natolle

Raik korosti, että turvallisuuspolitiikka on ollut perinteisesti vahvan konsensuksen aluetta.

– Viro on aina korostanut, että Natolla ja sotilasliitossa erityisesti Yhdysvalloilla on korvaamaton rooli Baltian maiden turvallisuuden takaamiseksi. Tästä kannasta on pidetty johdonmukaisesti kiinni. En näe mitään vaihtoehtoja tai spekuloita sille, että lähtisimme luomaan vaihtoehtoja Natolle tai Yhdysvaltojen roolille Euroopan turvallisuusympäristössä.

Hän muistutti, että käytännössä Yhdysvaltojen ja liittolaisten läsnäolo ovat vahvistuneet Euroopassa viime vuosien aikana.

– Kun puhumme puolustuskyvystä ja sotilasliiton peloitevaikutuksen vahvuudesta, niin siinä mielessä Nato on vahvempi kuin mitä se oli muutama vuosi sitten.

Kahdenvälistä paljon jo nyt

Jos tällainen varasuunnitelma pitäisi tehdä, niin mitä se olisi?

– En arvuuttele, mitä se voisi olla. Kahdenvälistä puolustusyhteistyötä tehdään eri liittolaisten kanssa jo nyt. Sitä on niin Ranskan, Iso-Britannian, Yhdysvaltojen ja pohjoismaiden välillä. Yhteistyötä tekevät myös Baltian maat keskenään.

Raik ei ole huomannut, että ilmapiiri Virossa olisi muuttunut. Huolta on aiheuttanut jo aiemmin Ranskan presidentti Emmanuel Macronin lausunnot Naton heikkenemisestä.

– Nyt puhutaan epävarmuuksista, eikä konkreettista uhkakuvista.

Puheenjohtaja Helme teki selväksi, että hänen siteerauksiaan saa käyttää vapaasti. Ei aikaakaan, kun kommentit levisivät Suomen mediaan ja sitä kautta virolaiseen mediaan. Siitä lähti liikkeelle varsinainen Nato-rumba.

Viron presidentti Kersti Kaljulaid oli tiistaina Brysselissä, josta hän reagoi sisäministerin kommentteihin nopeasti. Hänen sanomansa oli, että Virolla on sataprosenttinen tuki Natolle.

Presidentin jälkeen kommentteja alkoi sataa muiltakin politiikoilta, muun muassa puolustusministeri Juri Luikilta, joka osallistui samanaikaisesti puolustusministerikokoukseen Tukholmassa. Luiki korosti, ettei ulko- ja turvallisuuspolitiikan avaukset kuulu sisäministerille.