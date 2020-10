Kritiikit ovat olleet kohtuuttoman lyttääviä – tämä sarja viihdyttää viiden tähden arvoisesti ja Nicole Kidman on jäätävän hyvä

The Undoing

★★★★★ Lähes täydellinen sarja. Niin kuin on elämäkin, jota varakas Fraserin perhe elää. Äiti Grace ( Nicole Kidman ) on kaunis ja tyylikkään boheemisti pukeutuva parisuhdeterapeutti. Isä Jonathan ( Hugh Grant ) on charmantti, potilailleen omistautuva lasten syöpälääkäri. 12-vuotias poika Henry ( Noah Jupe ) käy eliittikoulua ja soittaa viulua. Musiikki ja taiteet ovat muutenkin perheessä arvostettuja.

Aamiaisella on lämmin tunnelma: smoothie valmistuu ja Henry kinuaa koiraa.

Sitten koko perhe joutuu yhtäkkiä keskelle hämmentävää skandaalia. Väkivaltainen teko järisyttää koko yhteisöä – ja sen myötä paljastuu salaisuuksia myös perheen sisältä.

Täydellinen idylli särkyy kuin räps vain.

Hugh Grantillakin on yllättävän monipuolinen rooli

Sarja on saanut Yhdysvalloissa ristiriitaisen vastaanoton ja osa kritiikeistä on ollut kohtuuttomankin lyttääviä. Olivatko odotukset epärealistisen kovat?

Sillä viihteenä minisarjan katsominen on puhdasta nautintoa. Se on upean visuaalinen, ja mysteeri pitää sopivasti otteessaan.

Mutta ehdoton vahvuus ovat huippunäyttelijät, joista häikäisevin on Nicole Kidman. Hän on jäätävän hyvä ja vie huomion valovoimaisuudellaan. Kidman ilmentää kaikkea: tyyneyttä, huolta, pelkoa, raivoa ja Gracen omaa arvoituksellisuutta, johon olisi voinut keskittyä vieläkin enemmän.

Yllättävän monipuolinen rooli on Hugh Grantillakin. Hän saa vilautella hurmuri-ilmeitäänkin, mutta ilmentää myös surua ja kärsimystä.

Perheen Isoisää näyttelee sielukkaasti jo 85-vuotias Donald Sutherland .

Somekohujen luvattuun aikaan on hyvin kiinnostava katsoa, miten perhettä riepotellaan ja miten se häväistyksen turbulenssissa pärjää. Perheen lojaalisuus nousee tärkeäksi teemaksi.

HBO

