Krooninen kipu vie tilan muulta elämältä – pienten eleiden draamaelokuva Cake etenee tuttuja polkuja

Cake

Hero klo 18.55

★★★ Suomalaisista melkein joka viides elää kroonisen kivun kanssa. Eiköhän luku ole vähintään sama Amerikassa, jonne Daniel Barnzin elokuva sijoittuu. Pienten eleiden ongelmadraama etenee aika tuttuja polkuja, mutta romanttisista komedioista tuttu Jennifer Aniston ei nyt tyydy hymistelyihin. Claire on traumaattisen menetyksen jälkeen päätynyt henkisiin ja fyysisiin tuskiin, joiden vuoksi ei maailmaan juuri muuta mahdu. (USA 2014)

Naisen tuoksu

TV5 klo 21.00

★★★ Ohjaaja Martin Brest venytti tätäkin elokuvaansa yli tarpeen. Pääroolissa on kuitenkin virtaa, joka riittäisi keskikokoisen suomalaiskaupungin jouluvaloihin. Al Pacino mesoaa uniikkiin tapaansa sokeutuneena everstinä, joka lähtee kiitospäivän jäähyväiskierrokselle New Yorkiin. Elämän nautintojen kuunteluoppilaaksi lähtee Batman -leffojen ihmepoika Robin, eli Chris O’Donnell . Tangopartneriksi löytyy Gabrielle Anwar . (USA 1992)

Matti

Nelonen klo 22.35

★★★ Aleksi Mäkelän tragikomediaan on tullut surumielinen sävy, kun keskushenkilöitä on siirtynyt ajasta iäisyyteen. Tarinan käänteissä on fiktion vapautta, mutta Matti Nykäsen liitoja ja syöksykierteitä käydään läpi. Nykyinen Hollywood-tähtemme Jasper Pääkkönen esittää mäkikotkaa, jonka arki ei aina saa täysiä tyylipisteitä. Roolista löytyy herkkyyttä ja huumoriakin. Vaimoja esittävät Elina Hietala ja Elina Knihtilä . (Suomi 2006)