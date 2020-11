Kotimaa

Krp:lle uusi päällikkö vasta joulukuussa – Supon päällikköhakua hoitaa nykyisen johtajan virantäytössä voittanut kansliapäällikkö

Julkaistu: 10.11.2020 klo 6:01

Täytettävänä on kaksi merkittävää poliisijohtajan paikkaa. Krp:n päällikön piti aloittaa jo lokakuussa, mutta aloitus lykkääntyy joulukuulle. Haussa on myös suojelupoliisin päällikön paikka. Haun yhteyshenkilöksi on merkitty Kirsi Pimiä, joka voitti sisäministeriön kansliapäällikkökisassa supon nykyisen päällikön Antti Pelttarin.