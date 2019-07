KRS:n kouluratsastuskilpailut

KAJAANI. Kajaanin Ratsastusseuran ja Kajaanin Hevosharrastekeskuksen 2/3-tason kouluratsastuskilpailut Kuluntalahdessa 26.-28.7.

Luokka 1, Prix de AURORA. Helppo B:3 2019, 2-tason luokka, avoin kaikille: 1) Oona Ylirautia/Farjana (LOR) 438,5/66,439, 2) Sanni Iivanainen/Justy (PuLa) 432,5/65,530, 3) Pinja Komulainen/Kinesha (KyRa) 430,5/65,227, 4) Ada Tarvonen/Eros (EssRy) 428/64,848, 5) Amanda Prittinen/C-Tom (K-PH) 425/64,394, 6) Elina Jääskeläinen/Lanceta (ProD) 424,5/64,318, 7) Pinja Komulainen/Braveheart (KyRa) 423,5/64,167, 8) Tiia Hokkanen/Dolmany (KiRa) 422/63,939, 9) Juliet Jousjärvi/Unbelievable (KRS) 421,5/63,864, 10) Karoliina Holappa/Aladin (Win Win) 421/63,788, 11) Mila Pietarila/FH. Bjerregårds Wonder (ProD) 420/63,636, 11) Elena Lokio/Love Glow (ETD) 420/63,636, 13) Hanna Turunen/Lexica (ProD) 417,5/63,258, 14) Leena Oikarinen/Mamouche (ProD) 414,5/62,803, 15) Miia Silen/Houdringe's Gracia (TKa) 414/62,727, 15) Aada Junttila/Jytky-Ylläri (KiRa) 414/62,727, 17) Soile Lappalainen/Firecape Rosalie (KRS) 410,5/62,197, 17) Niina Mikkonen/Kivimaan Tähti (ABC) 410,5/62,197, 19) Veera Seppälä/Parenzo (RT) 409,5/62,045, 20) Krista Maikkunen/Petronella Mix (RoUr) 407,5/61,742, 21) Janita Laakkonen/Dimarko (RT) 402,5/60,985, 22) Soili Pyy/Kipunan Heihui (KRS) 401/60,758, 23) Saana-Elina Sandelin/Canne de Fer (ProD) 398,5/60,379, 24) Ellinoora Roponen/Lusija (KRS) 375/56,818

Luokka 2, Prix de KH OIKARINEN. Helppo A FEI:n CCI1* kenttäratsastusohjelma 2018, 2-tason luokka, avoin kaikille: 1) Tarja Lehto/Summertime in Riga (ETD) 312,5/67,935, 2) Janika Jyrkkä/Wig-Wam Bam 46 NF (ABC) 311,5/67,717, 3) Carina Kemppi/Darcy (Korsholm) 307,5/66,848, 4) Leena Oikarinen/Mamouche (ProD) 303,5/65,978, 5) Hanna Turunen/Lexica (ProD) 303/65,870, 6) Tiia Hokkanen/Dolmany (KiRa) 302/65,652, 7) Tanja Kuivonen/Progador (PuLa) 301,5/65,543, 8) Janita Laakkonen/Dimarko (RT) 301/65,435, 8) Mila Pietarila/S.S Queenie (ProD) 301/65,435, 10) Vera Karhu/Morgrid ut Deuten (K-PH) 298/64,783, 11) Soile Lappalainen/Soinnun Elmeri (KRS) 297,5/64,674, 12) Pinja Komulainen/Kinesha (KyRa) 297/64,565, 12) Miia Silen/Houdringe's Gracia (TKa) 297/64,565, 12) Pinja Komulainen/Irish Midnight (KyRa) 297/64,565, 15) Juliet Jousjärvi/Unbelievable (KRS) 296,5/64,457, 16) Ada Tarvonen/Eros (EssRy) 296/64,348, 17) Sanni Iivanainen/Justy (PuLa) 294,5/64,022, 18) Ella Pääkkönen/Top Secret (LIDRID) 293,5/63,804, 19) Johanna Rauhala/Calliope (PRIMA) 293/63,696, 20) Salla-Mari Tuorilainen/El' Roy (IiRat) 292,5/63,587, 20) Krista Wendelin/Herra Hakkarainen (KiRa) 292,5/63,587, 20) Amanda Prittinen/C-Tom (K-PH) 292,5/63,587, 23) Tiina Suoranta/Totaarin Aihe (ProD) 290,5/63,152, 24) Elina Jääskeläinen/Lanceta (ProD) 286,5/62,283, 25) Krista Maikkunen/Petronella Mix (RoUr) 281,5/61,196, 26) Elena Lokio/Love Glow (ETD) 276,5/60,109, 27) Minttu Koponen/Ootus (KvR) 255,5/55,543

Luokka 3, Prix De KETTUKALLION PÄIVÄKOTI. Vaativa B:1 2009, 2-tason luokka, avoin kaikille: 1) Krista Wendelin/Ricky Rich Z (KiRa) 465,5/64,653, 2) Kati Leinonen/Riviera Maisan (OR) 455,5/63,264, 3) Jenni Juntunen/Mr. Mikkel Khan (ProD) 452/62,778, 4) Virpi Hassinen/Deluxe 2931 (PKUR) 449,5/62,431, 5) Pauliina Lampela/Cevin (SiRa) 448,5/62,292, 5) Carina Kemppi/Don Valentine (Korsholm) 448,5/62,292

Luokka 4a, Prix De Tmi JOHANNA HALONEN. Helppo B FEI Lasten esiohjelma A 2014, avoin lapsiratsastajille: 1) Mila Pietarila/Mr. Mikkel Khan (ProD) 443/67,121

Luokka 4b, Prix De KAJAANIN HEVOSHARRASTEKESKUS KY, Helppo B FEI Lasten esiohjelma A 2014, avoin poneille: 1) Nelma Isoaho/Ektor (LehRa) 439/66,515, 2) Mila Pietarila/FH. Bjerregårds Wonder (ProD) 425,5/64,470, 3) Ada Tarvonen/Eros (EssRy) 423,5/64,167, 4) Sanni Iivanainen/Justy (PuLa) 420,5/63,712, 4) Amanda Prittinen/C-Tom (K-PH) 420,5/63,712

Luokka 4c, Prix De KAJAANIN SISUSTAJAT OY. Helppo B FEI Lasten esiohjelma A 2014, avoin suomenhevosille: 1) Elina Ropanen/Tikkerituu (ABC) 435/65,909, 2) Sanna Ruotsalainen/Toppilan Mimosa (KuoR) 430/65,152, 3) Laura Sassi/Punnuspilven Lahja (LIDRID) 423/64,091, 4) Marja-Leena Parviainen/Niisun Wihtori (KRS) 412,5/62,500, 5) Tuuli Mustonen/Korsu-Olivia (ABC) 411/62,273, 6) Elina Korhonen/Jakke-Jäyhä (ETD) 405,5/61,439, 7) Krista Maikkunen/Petronella Mix (RoUr) 405/61,364

Luokka 5, Prix De CANORAMA. Helppo A FEI:n CCI/CIC* A- kenttäkilpailuohj.2009, avoin kaikille: 1) Noora Pajari/Qalisco KS (MELARA) 492,5/71,377, 2) Tarja Lehto/Summertime in Riga (ETD) 466/67,536, 3) Kati Leinonen/Riviera Maisan (OR) 462/66,957, 4) Antti Heikkilä/Canton (PKUR) 461,5/66,884, 5) Kati Nuutinen/Sparkling Diamond (RCM) 460/66,667, 6) Sanna Ruotsalainen/Valetta II (KuoR) 457,5/66,304, 7) Jukka Martikainen/Veeran Taaveri (PKUR) 456/66,087, 8) Miia Silen/Houdringe's Gracia (TKa) 447,5/64,855, 9) Helmi Paananen/Marco (ABC) 442/64,058, 10) Aada Hirsivaara/Raigi (MELARA) 440,5/63,841, 11) Kristiina Aitta/Hamanamor (OR) 440/63,768, 12) Elina Korhonen/Jakke-Jäyhä (ETD) 438,5/63,551, 13) Sanni Iivanainen/Justy (PuLa) 438/63,478, 14) Saara Tuorilainen/Bonita Tuor (IiRat) 413,5/59,928, 15) Tanja Kuivonen/Progador (PuLa) 395/57,246

Luokka 6, Prix De TM FOREST OY. Helppo A:2 2019, avoin kaikille: 1) Kati Leinonen/Riviera Maisan (OR) 596,5/68,563, 2) Sanna Ruotsalainen/Valetta II (KuoR) 580/66,667, 3) Tarja Lehto/Summertime in Riga (ETD) 579,5/66,609, 4) Jukka Martikainen/Veeran Taaveri (PKUR) 579/66,552, 5) Carina Kemppi/Darcy (Korsholm) 578/66,437, 6) Kati Nuutinen/Sparkling Diamond (RCM) 577/66,322, 7) Carina Kemppi/Don Valentine (Korsholm) 575,5/66,149, 8) Antti Heikkilä/Canton (PKUR) 575/66,092, 9) Noora Pajari/Qalisco KS (MELARA) 570/65,517, 10) Helmi Paananen/Marco (ABC) 568,5/65,345, 11) Vera Karhu/Morgrid ut Deuten (K-PH) 565,5/65,000, 12) Oona Ylirautia/Farjana (LOR) 562/64,598, 13) Mila Pietarila/S.S Queenie (ProD) 561,5/64,540, 14) Oona Ylirautia/Tasmina Rico 610 NF (LOR) 560/64,368, 15) Ella Pääkkönen/Top Secret (LIDRID) 557/64,023, 16) Miia Silen/Houdringe's Gracia (TKa) 553,5/63,621, 17) Tanja Kuivonen/Progador (PuLa) 551,5/63,391, 18) Ulla Seuranen/Valiant (EQUI) 543,5/62,471, 19) Kristiina Aitta/Hamanamor (OR) 537/61,724, 20) Elena Lokio/Love Glow (ETD) 534,5/61,437

Luokka 7, Prix De KAINUUN AMMATTIOPISTO SEPPÄLÄ. Vaativa B FEI Junioreiden esiohjelma 2009, avoin kaikille: 1) Annika Palo/Candeo (EKR) 590,5/65,611, 2) Pauliina Lampela/Cevin (SiRa) 588/65,333, 2) Noora Pajari/Polar Blitz (MELARA) 588/65,333, 4) Elina Korhonen/Radzi (ETD) 587,5/65,278, 5) Marjukka Manninen/Amadora (ABC) 581,5/64,611, 6) Tuuli Mustonen/Feingold (ABC) 581/64,556, 7) Virpi Hassinen/Deluxe 2931 (PKUR) 574/63,778, 8) Jenni Juntunen/Mr. Mikkel Khan (ProD) 564,5/62,722, 9) Senni Tolonen/Royal Dandy (LIDRID) 550/61,111, 10) Laura Sassi/Guru (LIDRID) 548,5/60,944, 11) Alexandra Haglund/Tara Südmond (FäR) 541,5/60,167

Luokka 8, Prix De KAJAANIN RAKENNUSSORA OY. Vaativa A, FEI Nuorten ratsastajien esiohjelma 2009, avoin kaikille: 1) Marjukka Manninen/Amadora (ABC) 399,5/62,422, 2) Annika Palo/Candeo (EKR) 398/62,188, 3) Alexandra Haglund/Fontzie Eagle (FäR) 391/61,094, 4) Ulla Seuranen/Herz-Juwel (EQUI) 388/60,625, 5) Laura Sassi/Royal William (LIDRID) 380/59,375, 6) Laura Sassi/Don Delicious (LIDRID) 366,5/57,266

Luokka 9, PONICUP 2019, 5. osakilpailu. Helppo B FEI Lasten esiohjelma B 2014, avoin poniratsukoille: 1) Aada Hirsivaara/Raigi (MELARA) 542,5/69,551, 2) Oona Ylirautia/Tasmina Rico 610 NF (LOR) 523/67,051, 3) Liina-Miina Pekkala/Toscka (OR) 519,5/66,603, 4) Liina-Miina Pekkala/Black Jack (OR) 519/66,538, 5) Selina Korpela/Orbit (OR) 510/65,385, 5) Nelma Isoaho/Ektor (LehRa) 510/65,385, 7) Janika Jyrkkä/Wig-Wam Bam 46 NF (ABC) 508,5/65,192, 8) Sanni Iivanainen/Justy (PuLa) 508/65,128, 9) Laura Sääskilahti/Jitas vd Loowaard AG0726 (JSR) 486,5/62,372

Luokka 10, JUNIORICUP 2019, 5. osakilpailu. Helppo A FEI Lasten joukkueohjelma: 1) Oona Ylirautia/Casperos (LOR) 522,5/66,987, 2) Noora Pajari/Qalisco KS (MELARA) 520/66,667, 3) Alexandra Haglund/Fontzie Eagle (FäR) 513,5/65,833, 4) Mila Pietarila/S.S Queenie (ProD) 504/64,615, 5) Alexandra Haglund/Tara Südmond (FäR) 503,5/64,551, 6) Mila Pietarila/Mr. Mikkel Khan (ProD) 488/62,564, 7) Miia Silen/Houdringe's Gracia (TKa) 480,5/61,603, 8) Anni Pöppönen/Katapult van St. Anneke (ProD) 475,5/60,962

Luokka 11, Prix De KAINUUN HEVOSJALOSTUSLIITTO. Helppo A FEI:n CCI2* kenttäratsastusohjelma A 2015, avoin suomenhevosille: 1) Jukka Martikainen/Veeran Taaveri (PKUR) 274,5/65,357, 2) Venla Limma/Lakupeikko (OR) 272/64,762, 3) Satu Lundahl/Pipoli (KuoR) 269,5/64,167, 4) Elina Ropanen/Tikkerituu (ABC) 266,5/63,452, 5) Elina Korhonen/Jakke-Jäyhä (ETD) 264/62,857, 6) Laura Sassi/Punnuspilven Lahja (LIDRID) 262/62,381, 7) Tiina Suoranta/Totaarin Aihe (ProD) 258,5/61,548, 8) Marja-Leena Parviainen/Niisun Wihtori (KRS) 256,5/61,071, 9) Tuuli Mustonen/Korsu-Olivia (ABC) 248/59,048

Luokka 12, Prix De SLP MEDIA. Helppo A:4 2019, avoin kaikille: 1) Alexandra Haglund/Tara Südmond (FäR) 368/65,714, 2) Tarja Lehto/Summertime in Riga (ETD) 367/65,536, 3) Kati Nuutinen/Sparkling Diamond (RCM) 365,5/65,268, 4) Kati Leinonen/Riviera Maisan (OR) 365/65,179, 5) Virpi Hassinen/Deluxe 2931 (PKUR) 359/64,107, 5) Antti Heikkilä/Canton (PKUR) 359/64,107, 7) Jenna Hökkä/Royal William (LIDRID) 356/63,571, 8) Jenni Juntunen/Mr. Mikkel Khan (ProD) 355,5/63,482, 9) Carina Kemppi/Don Valentine (Korsholm) 351/62,679, 10) Ella Pääkkönen/Top Secret (LIDRID) 350/62,500, 11) Jukka Martikainen/Veeran Taaveri (PKUR) 349,5/62,411, 12) Satu Lundahl/Pipoli (KuoR) 344/61,429, 13) Carina Kemppi/Darcy (Korsholm) 341,5/60,982, 14) Venla Limma/Lakupeikko (OR) 339/60,536, 14) Aada Hirsivaara/Raigi (MELARA) 339/60,536, 16) Tanja Kuivonen/Progador (PuLa) 337/60,179, 17) Selina Korpela/Orbit (OR) 323,5/57,768, 18) Elena Lokio/Love Glow (ETD) 322/57,500, 19) Riikka Koliseva/Jitas vd Loowaard AG0726 (JSR) 311/55,536, 19) Suvi Korpela/Bella Donna Carrus (OR) 311/55,536

Luokka 13, Prix De SERIPOINT OY. Vaativa B FEI Junioreiden joukkueohjelma 2009, avoin kaikille: 1) Alexandra Haglund/Fontzie Eagle (FäR) 643/64,949, 2) Marjukka Manninen/Amadora (ABC) 638,5/64,495, 3) Noora Pajari/Polar Blitz (MELARA) 636/64,242, 4) Tuuli Mustonen/Feingold (ABC) 635/64,141, 5) Miia Nurkkala/Darina III (OR) 630,5/63,687, 6) Jenna Hökkä/Royal William (LIDRID) 624/63,030, 7) Senni Tolonen/Royal Dandy (LIDRID) 618,5/62,475, 8) Elina Korhonen/Radzi (ETD) 617,5/62,374, 9) Laura Sassi/Guru (LIDRID) 574/57,980

Luokka 14, Prix De van ORCHID´S. Prix St Georges 2009, avoin kaikille: 1) Marjukka Manninen/Amadora (ABC) 428,5/63,015, 2) Miia Nurkkala/Darina III (OR) 417/61,324, 3) Annika Palo/Candeo (EKR) 406/59,706, 4) Laura Sassi/Don Delicious (LIDRID) 402,5/59,191.