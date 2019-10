Lukijan mielipide: Kruunusilta lisää liikennettä Kajaanin keskustaan

Monet vihervasemmistolaiset vastustivat kaupunginvaltuustossa Kruunupuodinmäen kohdalle rakennettavaa siltaa perustellen, että se lisäisi tarpeettomasti henkilöautoliikennettä. Mielestäni tämä on kyseenalainen perustelu.

On aivan selvää, että tieyhteyden helpottaminen, oikaisu ja liikenteen joustavoittaminen tekee liikkumisen helpommaksi ja lisää liikennettä oikaisukohdalla. Sehän on siltayhteyden tarkoituskin. Kajaanin keskusta on jäänyt Kruunupuodinmäen päästä liikenteen umpiperäksi, mikä on pahasti haitannut keskustan palvelujen kehittymistä.

On luonnonlaki ja sen myös kaikkien asutuskeskittymien kehitys joka paikassa osoittaa, että palvelukeskukset kehittyvät sellaisiin kohtiin, jossa liikenne risteää ja joihin on joka suunnalta suorin yhteys. Jos liikenneyhteys on joustavampi ja lyhyempi, se ei lisää autojen kokonaiskilometrimäärää vaan päinvastoin vähentää.

Enemmän kuin henkilöautoliikennettä tämä siltayhteys kuitenkin parantaa ja helpottaa kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä. Kevyt liikenne helpottuu, kun jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden seikkailu vaarallisella linnansillalla jää pois ja hankalat ja jyrkät mäkiosuudet joen molemmin puolin ohitetaan. Pyöräilyreittejä on paljon helpompi toteuttaa, kun keskustaan on kaksi turvallista ja toimivaa siltaa.

Kaikki joukkoliikenteen linjat voidaan uudessa tilanteessa ohjata kiertelemättä keskustan kautta, mikä oleellisesti helpottaa ja nopeuttaa bussilinjojen toimivuutta.

Näköalat sillalta aukeavat upeina molempiin suuntiin. Henkilöautosta niitä voi ihailla hyvin huonosti ja kukaan ei varmaan ala ajella sillalla huvikseen. Kerta varmaan riittää. Mutta jalankulkijoille tarjoutuvat maisemat molempiin suuntiin ovat varmasti houkuttelevia ja ainakin, jos sillan keskivaiheille rakennetaan levähdys- ja näköalapaikat.

Lähi-Kainuun ja Kajaanin asutuksen rakenne on sellainen, että henkilöauto on enemmistölle aivan välttämätön kulkuväline, jolla on mahdollista saapua kaupunkiin asioimaan. Ja kaikkein tärkeintä, mitä Kajaanin keskustan kehittyminen tarvitsee, on lisää asioivia asiakkaita kaupunkikeskustan liikkeisiin.

kaupunginvaltuutettu (kd.)

Kajaani

Hannu Kemppainen

