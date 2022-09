KS:n lukijamatkalaisten loma jatkuu auringon alla – "Deturin ongelmat eivät koske meitä millään tavalla"

Kainuun Sanomien lukijamatka Rodoksella jatkuu normaalisti ensi viikon tiistaihin saakka.

Kajaanista startanneen lukijamatkan vastuullinen matkanjärjestäjä on Aventours eli kyseessä ei ole rahoitusvaikeuksiin joutunut Detur.

Aventoursin lennon operaattori on puolalainen charter-lehtoyhtiö Enter Air , jonka on julkisuudessa epäilty menneen konkurssiin. Aventoursin toimitusjohtaja Saija Lahtinen kertoo, että tieto ei pidä paikkaansa. Aventours on varmistanut asian perjantaiaamuna.

– Deturin ongelmat eivät koske meitä millään tavalla. Toivottavasti asiasta uutisoineet tarkistaisivat faktat ensin, Lahtinen huomauttaa.

Puolalaisyhtiön koneet lentävät parasta aikaa normaalisti.

Kohu matkoista alkoi viikolla, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoi selvittävänsä julkisuudessa olleita tietoja, joiden mukaan matkatoimisto Detur ei ole kyennyt maksamaan Turkissa matkalla olevien asiakkaidensa majoitusta. KKV on pyytänyt Deturilta selvitystä tilanteesta välittömästi.

Deturin asiakkaat ovat tiettävästi saaneet kehotuksen maksaa majoituksesta itse, vaikka he ovat jo maksaneet hotellin osana matkapakettia. Ongelma koskee suomalaisten lisäksi myös muita Deturin pohjoismaisia asiakkaita.

KKV selvittää asiaa yhdessä pohjoismaisten viranomaisten kanssa. Detur on ruotsalainen matkatoimisto, ja näin ollen myös yhtiön vakuudet ja vakuuksia valvova viranomainen ovat Ruotsissa. KKV kertoo verkkosivuillaan tilanteesta heti lisää, kun tarkempia tietoja on saatavilla.

