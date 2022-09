Kainuu

KS Rodoksella: Onko Vävypoika-viinakaupalla kainuulaistausta? – Kävimme tarkistamassa, onko tarina Sinikasta totta

Julkaistu: 22.9.2022 klo 16:14

Rodoksen vanhassa kaupungissa on viinakauppa, jonka yrittäjä puhuu erinomaista suomea. Millainen historia kaupalla on? Kainuun Sanomat on mukana lukijamatkalla Rodoksella ja kertoo havainnoista paikan päältä.