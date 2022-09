Kainuu

KS Rodoksella: Suomi-baareissa lauletaan kuin ennätyskesää – "Tämä on meidän kesämökki", Rodoksen konkari kehuu

Julkaistu: 24.9.2022 klo 17:42

Rodoksella on toiminut suomalainen baari jo 50 vuotta. Yrittäjän mukaan menossa on paras sesonki vuosikymmeniin. Kainuun Sanomat on mukana lukijamatkalla Rodoksella ja kävi katsomassa, miltä meno suomalaisissa karaokebaareissa näyttää paikan päällä.