Kuhan alin pyyntimitta on edelleen 45 senttiä Oulujärvellä – näin kuhat ehtivät kutea edes kerran

Kuhan alamitta on ollut Oulujärvellä 45 senttiä vuodesta 2010 alkaen ja on jatkossakin, koska ely-keskus uudisti päätöksen viime vuonna.

Valtakunnallisesti kuhan alamitta on 42 senttiä.

Päätös koskee kaikkia kalastajia ja kaikkia kalastustapoja.

Luonnonvarakeskuksen tekemän merkintätutkimuksen perusteella on arvioitu, että vain noin 5 – 10 prosenttia Oulujärven kuhasaaliista on peräisin istutuksista. Kuhakannan elinvoimaisuus on siten pitkälti riippuvainen luontaisen lisääntymisen onnistumisesta. 45 sentin alamitalla kaloille on pyritty mahdollistamaan ainakin yksi kutukerta.

Luonnonvarakeskuksen tekemät, eri alamittoihin perustuvat mallinnukset ovat osoittaneet, että Oulujärvellä 45 sentin alamitalla riski kuhakannan romahdukselle pienenee verrattuna valtakunnalliseen 42 sentin alamittaan, kertoo johtava tutkija Pekka Hyvärinen Luonnonvarakeskuksesta Oulujärven kalastusalueen lähettämässä tiedotteessa.

Oulujärven kalatalousalueen puheenjohtaja Tauno Heikura toteaa, että alamittasäätely kohtelee kaikkia kalastajia tasapuolisesti.

Kuha on tavoiteltu saalislaji niin vapaa-ajan kalastajien kuin kaupallisten kalastajien keskuudessa.

Oulujärven kalatalousalue valmistelee parhaillaan kalastuslain edellyttämää käyttö- ja hoitosuunnitelmaa, jossa harkitaan muita mahdollisesti tarvittavia kalastuksen säätelytoimenpiteitä. Useilla vesialueen omistajilla on nykyisinkin voimassa kalastuslupien ehtona mm. verkkojen solmuväliä koskevia määräyksiä, joita tulee tiedotteen mukaan noudattaa kalastuksessa.

Kalastaja voi myös itse osaltaan vaikuttaa saaliskalojen kokoon esimerkiksi omatoimisesti verkkojen silmäkokoa nostamalla.

– Solmuväliltään 50 millin verkoilla saaduista kuhista noin 40 prosenttia on ollut alle 45 sentin pituisia, kun taas 60 millin verkoissa vain 20 prosenttia on ollut alamittaisia, toteaa tutkija Hyvärinen.

Alamittaiset kalat on vapautettava. Kuva: Arkisto/Emilia Kangasluoma

Rajoituksista huolimatta ajoittain pyydykseen saattaa jäädä kiinni myös alamittaisia kuhia, mutta lain mukaan ne tulee kuitenkin laskea veteen takaisin.

Alamittaisten kalojen ottaminen saaliiksi on aina kalastuslain vastaista ja näin ollen myös rangaistavaa.

Metsähallituksen Oulujärvestä vastaava erätarkastaja Markus Aho toteaa, että kalojen pyyntimittoja valvotaan osana erävalvontaa ympäri vuoden.

Rikkeitä ilmenee satunnaisesti ja niistä seuraa yleensä kalastajalle sakkorangaistus. Kalastusta valvovilla viranomaisilla ja kalastuksenvalvojilla on oikeus tarkastaa, että vedessä, kalastukseen käytettävässä kulkuneuvossa tai rannalla olevat kalastusvälineet ja saaliskalat ovat säännösten ja määräysten mukaisia.

Viranomaisella on oikeus tarkastaa myös kuljetus- ja varastotilat, joissa kaloja säilytetään.