Kuhmo alkaa avata palvelujaan hallitusti: esimerkiksi kirjasto avautuu maanantaina ja uimahalli viikon kuluttua – yhteisten tapaamisten aika ei kuitenkaan ole vielä ensi viikolla

Kainuun ja Kuhmon koronatilanne on helpottunut niin, että Kuhmo voi alkaa avata palveluitaan hallitusti. Kuhmon kaupunki kävi sunnuntaina Kainuun soten kanssa läpi rajoitustoimet ja suositukset.

Lasten ryhmätoiminnot Kuhmo avaa jo maanantaina 7. syyskuuta. Ryhmätoiminnoissa ohjaajien tulee välttää aikuisten välisiä kontakteja. Aikuisten ryhmätoiminnot käynnistyvät 14. syyskuuta alkaen, kaupunki kertoo tiedotteessaan . Muutokset palveluissa on kerrottu tarkemmin tämän uutisen lopussa.

Välttämättömissä asioinneissa kasvomaskit

Kuhmon kaupunki suosittelee, että kuhmolaiset pidättäytyvät yhteisistä tapaamisista vielä ainakin ensi viikon eli 13. syyskuuta saakka. Välttämättömässä asioinnissa, joissa turvavälejä ei ole mahdollista säilyttää, käytetään kasvomaskeja.

Kaupunginjohtaja Tytti Määtän mukaan Kainuun soten jäljitystiimi on tehnyt hyvää työtä ja tartuntarypäs on saatu rajattua hyvin. Hän kiittää myös kuhmolaisia.

– Haluan kiittää myös kuhmolaisia kuluneesta viikosta. Mitä paremmin huomioimme hyvän hygienian, pidämme turvaetäisyyttä ja noudatamme suosituksia, sitä paremmin tästä yhdessä selvitään, hän sanoo kaupungin tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että edelleen on tärkeää osallistua kaikkiin toimintoihin vain terveenä.

Kuhmon kaupunki myös kannustaa kuntalaisia lataamaan koronavilkun puhelimeensa.

Sotella Kuhmon palveluyksiköissä ja sairaalassa edelleen vierailukieltoja

Kainuussa viikonloppuna tehdyissä koronatesteissä ei löytynyt uusia koronatartuntoja, Kainuun sote kertoi tiedotteessaan sunnuntaina päivällä.

Karanteenissa on vielä noin 200 henkilöä, ja sote ennakoi määrän puolittuvan viikon loppuun mennessä.

Tartunnat keskittyivät Kuhmoon, ja soten mukaan lähiviikkojen aikana on mahdollisesti odotettavissa joitakin samaan ryppääseen liityviä yksittäisiä tartuntoja.

Kainuun sote muistuttaa, että vaikka Kuhmon koronaryvästymä näyttää nyt laantuneen, viruksen uhka on edelleen olemassa. Kasvomaskisuositus on edelleen voimassa koko Kainuussa ensi ja seuraavalla viikolla eli 20. syyskuuta saakka, ja sitä jatketaan, mikäli uusia tartuntoja ilmenee.

Sote muistuttaa, että myös oikeanlainen yskiminen, käsihygienia ja turvaetäisyyksien pitäminen on tärkeää. Hengitystieoireisena on hakeuduttava koronatestiin ja vältettävä kontakteja muiden ihmisten kanssa. Myös THLn Korona-vilkku sovelluksen käytölle on Kainuun soten puolesta vahva suositus.

Kainuun soten vierailukiellot ovat voimassa 13. syyskuuta saakka edelleen Kuhmon kehitysvammaisten palveluyksiköissä, Kuhmon hoitokodeissa ja hoivayksiköissä, Kuhmon terveysaseman terveyskeskussairaalassa sekä Kuhmon mielenterveys- ja päihdeyksiköissä.

Kuhmon kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintojen sulku kestää 13. syyskuuta saakka. Kuhmon vanhusten päivätoimintojen sulku on voimassa niin ikään 13. syyskuuta. Kuhmossa suositellaan, että yli 70-vuotiaiden luona vältetään myös kotiin vierailuja.

Nämä rajoitustoimenpiteet jatkuvat Kuhmossa

Toisen asteen oppilaitoksista Kuhmon lukion kaikki luokka-asteet jatkavat etäopetuksessa syyskuun 29. päivään saakka. Toimella turvataan erityisesti ylioppilaskirjoitusten järjestäminen ja luodaan väljyyttä perusopetuksen tarpeisiin. Lukiolaisille jaetaan ensi viikolla ruokakassi.

7. syyskuuta alkavalla viikolla kaupungintalon info palvelee poikkeuksellisesti tiistaina ja perjantaina kello 9–15, ja siitä eteenpäin eli 14. syyskuuta alkaen maanantaista torstaihin kello 9.15–15.00. Perjantaina info on suljettu.

Puhelinpalvelun kautta voi tiedustella karanteenin aikaista apua, tai mahdollista muuta apua, kuten henkistä tukea koronatilanteessa. Puhelinpalvelu jatkuu ainakin 18. syyskuuta saakka maanantaista perjantaihin kello 8–17 palvelunumeroissa 044 725 5396 ja 044 725 5295.

Kaupungintalo on suljettu ulkopuolisista kokoontumisista ja etätyöstä 13. syyskuuta saakka. Asiakkaita palvellaan puhelimitse ja muilla etäyhteyksillä.

Kuhmon kaupungin etätyösuositus jatkuu ainakin syyskuun loppuun, jonka jälkeen jatketaan ainakin osittaisessa ja vuorottaisessa etätyössä. Asiakastapaamiselle tulee varata aika.

Näin Kuhmon kaupunki purkaa rajoitustoimiaan hallitusti

Kirjasto ja kirjastoauto palvelevat normaalisti 7. syyskuuta lähtien. Lukusalissa ja kirjastoautossa suositellaan käyttämään kasvomaskia.

Tuupalan museo ja Talvisotamuseo avautuvat 7. syyskuuta.

Nuorisotyö tukee ja palvelee nuoria verkossa tehostetusti. Nuorten työpaja, etsivä nuorisotyö, yksilövalmennus ja Nuorisotila Yläkerta palautuvat lähitoimintaan 14. syyskuuta. Asiakkaita kontaktoidaan henkilökohtaisesti.

Kuhmon musiikkiopiston toiminta Kuhmon toimipisteessä jatkuu maanantaista lähtien normaalisti. Etäopetus mahdollista. Poikkeuksellisesti puhallinorkesteri ja muskariryhmät, joissa vanhempi on mukana, on mahdollista palata lähitoimintaan 14.9. Sotkamon toimipisteen ryhmät jatkavat toimintaa normaalisti maanantaista alkaen.

Sotkamon kansalaisopiston Kuhmon toimipisteen kaikki ryhmämuotoinen opetus käynnistyy lasten osalta maanantaista alkaen. Aikuisten toiminnot 14.9. alkaen.

Uimahalli on suljettuna ajalla 7.–13. syyskuuta ja avautuu 14. syyskuuta. Uimahallin henkilökunta siirtyy ensi viikolla hoitamaan muita tehtäviä kuten lukiolaisten ruokakassien jakelua.

Kaupungin kuntosalit ovat suljettuna 13. syyskuuta saakka.

Rantapaviljonki avataan maanantaina. Käyttäjien tulee huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä sälyttää riittävät turvavälit.

Jäähalli on suljettu 13. syyskuuta saakka Jäähalliyhtiön päätöksellä.

Kaikki kaupungin järjestämä ryhmämuotoinen harrastetoiminta on samoin tauolla 13.9. saakka, pois lukien vauvauinti , joka aloittaa toiminnan 13.9.

Harrastetoiminnot suositellaan käynnistettävän porrastetusti niin, että lasten ryhmätoiminnot voivat aloittaa maanantaina 7.9. ja aikuisten ryhmätoiminnot 14.9. alkaen.

Työllisyydenhoidon palveluissa kuntouttava työtoiminta palautuu lähitoimintaan erityisjärjestelyin maanantaina 7. syyskuuta.

Kaikki kaupungin tilaisuudet perutaan 14. syyskuuta saakka.

Toisen asteen opetus ja kuhmolaiset opiskelijat:

Taitotehdas toimii etäopetuksessa 14. syyskuuta saakka.

Suositus kuhmolaisten, muualla opiskelevien opiskelijoiden etäopetuksesta puretaan ja opiskelijat voivat turvallisesti palata oppilaitoksiin 7. syyskuuta alkaen. Purku ei koske eristykseen tai karanteeniin määrättyjä.

Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu tiedottaa omille opiskelijoilleen etäopetuksen ja sulkujen purkamisen ajankohdasta maanantaina, siihen saakka ovat voimassa viime viikolla annetut ohjeet.

Perusopetus:

Perusopetuksessa jatketaan viime viikon tapaan lähiopetuksena koronaohjeistuksia noudattaen.

Perusopetuksen kiinteistöissä ulkopuoliset vierailut kielletään 14. syyskuuta saakka. Oppilaiden syyslukukauden TET-jaksoa ei toteuteta.

Koulukyyditsijöiden suositellaan edelleen kiinnittävän huomiota hyvään hygieniaan ja kuljettajalla tulee olla kuljettaessaan kasvomaski. Kaikille 15 vuotta täyttäneille suositellaan koulukyydissä pitämään kasvomaskia ainakin 20. syyskuuta saakka.

Kansalaismaskien jakaminen

Kuhmon seurakunnan diakoniatyö jatkaa kansalaismaskien jakamista erityisen haavoittuvassa asemassa oleville vähävaraisille seurakuntatalolla tiistaina ja torstaina klo 9–10.

Mikäli maskia ei pääse itse noutamaan yhteyttä voi ottaa diakoni Anne Maliseen, p. 044 738 4315.

Suositus yrittäjille ja muille toimijoille 13. syyskuuta saakka

Kaupunki ohjeistaa yrittäjiä, että he huolehtivat toimitiloihinsa saataville käsidesiä ja ohjeistuksen turvavälien noudattamisesta.

Ruokapaikoissa suositellaan vähentämään istumapaikkoja turvavälin takaamiseksi. Buffet-ruokailussa suositellaan, että ravintolan henkilökunta annostelee ruuan.

Asiantuntijatyössä suositellaan siirtymään kaikilla aloilla mahdollisuuksien mukaan etätyöhön syyskuun loppuun saakka.

Kaupunki suosittaa, että kuljetusyrittäjät kaikissa kuljetuksissa käyttävät suojamaskia.

Suosituksena on, että kaikki ryhmämuotoinen toiminta on tauolla aikuisilla 13. syyskuuta saakka esimerkkinä uskonnolliset tilaisuudet, teatteri ja elokuvat. Lasten toimintoja voi järjestää 7. syyskuuta alkaen.

Kuhmon kaupunki suosittelee, että kuhmolaiset pidättäytyvät yhteisistä tapaamisista vielä tulevan viikon ainakin syyskuun 13. päivään saakka. Välttämättömässä asioinnissa, joissa turvavälejä ei ole mahdollista säilyttää, käytetään kasvomaskeja.

6.9. kello 16.22. lisätty ei-sana lauseeseen: Kainuussa viikonloppuna tehdyissä koronatesteissä ei löytynyt uusia koronatartuntoja.