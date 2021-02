Kuhmo-talon remontti valmis

Tähtijouset-orkesteri on harjoitellut Lentua-salin lavalla jo kaksi kertaa. Koronarajoitusten vuoksi helmikuulta ja maaliskuun alustakin jouduttiin peruuttamaan useita isoja tapahtumia. Striimattuja ja netin kautta nähtäviä tapahtumia tulee ja taidenäyttelyt ovat esillä aulassa.

Kuhmo-talon remontti on valmis. Tällä viikolla talossa kiinniteltiin viimeisiä listoja paikoilleen henkilökunnan omana työnä. Lentua-salin lavalla kokoontui jo Kuhmon musiikkiopiston lasten jousiorkesteri harjoituksiin.

Viime kesäkuussa tapahtuneen vesivahingon korjaustyöt ja siihen liittyvät kulttuuritaloyhtiön teettämät muut työt jäävät pitkästä remonttijaksosta huolimatta joidenkin satojen tuhansien tasolle. Toimitusjohtaja Mikko Nortela kertoi, että korjauskustannusten summa tarkentuu noin viikon kuluessa. Vesivahinkokorjausten maksaja on kattoremonttiurakoitsijan vakuutusyhtiö Pohjola.

Kuhmon Kulttuuritalo Oy:n johto neuvottelee vielä oman vakuutusyhtiönsä kanssa toiminnan keskeytyksen aiheuttamista korvauksista vakuutusyhtiönsä kanssa. Yhtiöllä oli myös oma vakuutus kattoremontin ajalle. Keskeytys vaikutti erityisesti Lentua-salin toimintaan. Vesivahinko tapahtui kesäkuussa 2020 ja korjaustyöt ovat ohi helmikuussa 2021.

Kuhmo-talolla ja sen Lentua-salilla on valmius palata toimintavalmiudeltaan normaaliin. Kuhmon musiikkiopiston Tähtijouset-orkesteri on harjoitellut Lentua-salin lavalla jo kaksi kertaa, ensimmäisen kerran viime viikon keskiviikkona, toisen kerran eilen. Orkesterissa on alakouluikäisiä soittajia. Tähtijouset harjoittelevat johtajansa, opettaja Minna Blomin johdolla konserttiin, joka ensin tallennetaan noin kahden viikon kuluttua ja lähetetään netin kautta.

Koronaohjeistuksen ja sen helmikuulle tuoman 20 hengen kokoontumisrajoituksen vuoksi isoja helmikuun konsertteja ja esiintymisiä on peruutettu – hieman maaliskuultakin, mutta ei kuitenkaan aivan kaikkea.

Ensi maanantaista 8.2 alkaen Kuhmo-talon aulassa avautuu kuukaudeksi kamarihulluus-valokuvanäyttely. Kuhmon kamarimusiikkiin flyygelien ja pianojen virittäjänä keskeisesti kuulunut Matti Kyllönen , Virittäjä-Matti, tuo Kuhmo-taloon valokuvanäyttelynsä. Kyllönen on toiminut kesäisin virittäjänä Kuhmossa 30 vuotta.

Koronarajoitusten vuoksi peruutettujen konserttien, esiintymisten ja tapahtumien lista on pitkä. Peruttuja ovat muun muassa Kirka 70 v -konsertti sunnuntailta 14.2. ja Arja Korisevan ja muiden solistien Vie meidät rakkauteen -konsertti sunnuntailta 21.2.

Kaikki Kuhmon Talven tapahtumat eivät peruunnu. Siihen kuuluva Sommelon konsertti perjantai-iltana 26.2. lähetetään pääosin striimattuna. Kalevalan päivän juhla sunnuntaina 28.2. näkyy Kuhmo-talon ja Juminkeon Youtube-kanavalla. Se on Juminkeko-säätiön, Kuhmon kaupungin ja Karjalan Tasavallan Suomen edustuston kansanvälinen Kalevalanpäivän juhla. Kuhmon Talvi-tapahtumien sarjaan liittyvä Tuonen virta -näyttely on Juminkeossa esillä vielä yli kuukauden ajan.

Maaliskuun puolelta Kuhmo-talosta on peruttu musiikkinäytelmä Lailan tähtihetket. Sen peruuntui sunnuntailta 7. päivältä maaliskuuta.