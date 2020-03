Kuhmon kaupungilla on edessään soittourakka, kun se kartoittaa kaikkien yli 70-vuotiaiden kuntalaisten avuntarpeen – ''Nyt tarvitaan myös vapaaehtoisten apua''

Kuhmon kaupunki ottaa yhteyttä ja tavoittelee kaikkia yli 70-vuotiaita koronatilanteen johdosta. 70 vuotta täyttäneitä on Kuhmossa yli 2 000.

Puhelussa kerrotaan tuen ja avun mahdollisuuksista sekä varmistetaan samalla, että jokainen ikäihminen saa tarvitsemansa avun ja tuen poikkeusolojen aikana. Kuhmon kaupungilta asiointipalvelutarpeita kartoittavat Hilkka Komulainen , Jussi Heikkinen ja Irma Kilponen .

Asiointipalvelutarpeen kartoitukseen voi vastata myös nettikyselyllä.

– On tärkeää, että myös he, joilla asiat on jo hoidossa, ja joilla on taito vastata netissä, vastaavat kartoitukseen. Näin he auttavat ja nopeuttavat Kuhmon kaupungin työntekijöiden soittourakkaa merkittävästi, Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä sanoo.

Kyselyyn pääset painamalla tästä .

Valtioneuvoston tavoite on suojata erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt koronavirustartunnalta. Ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita, lisäksi perussairauksia esiintyy ikäihmisillä nuoria enemmän.

Toimintaohje on, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa karanteenia vastaavia olosuhteita. Tällöin avuntarve muun muassa kauppa- ja apteekkiasioissa kasvaa.

Läheiset ihmiset ja naapurit ovat tärkeitä tukijoita arjen sujumiseksi poikkeusoloissa. Ensisijaisesti tulee aina selvittää olisiko apua asiointiin saatavissa henkilön lähipiiristä, ystävistä tai naapureista ja viime kädessä kunnan on järjestettävä asiointi. Kuhmossa Kainuun sote-kuntayhtymä vastaa aikuissosiaalityön palveluista.

Jos läheiset , naapurit, omaiset tai muut tahot eivät voi auttaa ja sinulla on taloudellisia ongelmia ota yhteyttä Kuhmon toimipisteen aikuissosiaalityöhön. Yhteydenotot mieluiten ma–pe klo 8–10 välillä numeroon 044 797 0316.

Lisätietoja palveluista löydät täältä .

– Nyt tarvitaan myös vapaaehtoisten apua, Määttä sanoo.

Läheiset ihmiset ja naapurit ovat tärkeitä tukijoita arjen sujumiseksi poikkeusoloissa. Kysy läheiseltäsi tai naapuriltasi, tarvitseeko hän apua.

Ensisijaisesti tulee aina selvittää olisiko apua asiointiin saatavissa henkilön lähipiiristä, ystävistä tai naapureista ja viime kädessä kunnan on järjestettävä asiointi. Monet kunnat keräävät parhaillaan yhteyshenkilöitä vapaaehtoistyöhön.

Jos haluat ilmoittautua vapaaehtoistoimijaksi Kuhmon alueelle, voit ilmoittautua Kuhmon kaupungin maaseutusihteeri Susanna Eskolalle sähköpostitse susanna.eskola@kuhmo.fi tai puhelimitse numeroon 044 725 5280.

Suomen Punainen Risti alkaa koordinoimaan vapaaehtoistyötä ja toimii viranomaisten apuna Kainuun alueella. SPR:n vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua Internetissä täällä sekä täällä .