Kuhmon kaupungin virkamiesjohto: Tavoitteena kannustava varhaiskasvatus ja terveysturvalliset tilat

Kuhmolaiset kaupunginvaltuutetut Aino Jaakkola ja Riikka Seppänen kirjoittivat Kainuun Sanomissa (2.5.) vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeen tilanteesta ja jättämästään valtuustoaloitteesta uuden päiväkodin rakentamiseksi Kuhmoon. Haluamme selventää rakennuksen korjaamiseen ja investoinneista päättämiseen liittyviä asioita.

Kyseinen rakennus on muutettu päiväkodiksi vuonna 2013 Saarikosken koulusta. Tuon muutostyön ja laajennuksen kustannus oli miljoona euroa.

Käyttäjien palautteen perusteella rakennuksessa on viime vuosina ilmennyt puutteita, joihin on reagoitu. Ulkopuolinen asiantuntija on tutkinut rakennuksen perusteellisesti ja todennut, että se kannattaa korjata. Valtuusto on yksimielisesti päättänyt, että rakennus korjataan.

Rakennuksessa on tehty kuntotutkimuksiin perustuen sisäilmakorjauksia. Ulkoseinän riskirakenteinen valesokkelirakenne sekä kantavien väliseinien lattiatason alapuoliset rakenteet on purettu ja korvattu uusilla nykyaikasilla rakenneratkaisuilla.

Vuosien 2019–2021 kustannukset korjauksille ovat olleet maltilliset 65 000 euroa. Tavoitteena on ollut aikatauluttaa ja suunnitella korjaukset niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa päiväkotitoiminnalle.

Tällä hetkellä ulkoseinäkorjaukset ovat pääosin valmiit, mutta kantavien väliseinien korjaustyöt ovat vielä keskeneräiset. Sisäpuolen korjaustöiden valmistumisen jälkeen kiinteistössä tehdään normaali "remontinjälkeinen" IV-järjestelmien nuohous- ja säätötyö.

Talousarviossa on varattu 55 000 euroa remontin loppuun saattamiseen ja 60 000 euroa ulkopuolen kuivatusjärjestelmien saneeraustöihin. Suunnitelman mukaan remontti valmistuu loppukesän 2022 aikana.

Kuhmon kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia perustuu kestävän kehityksen tavoitteille. Päätöksenteossa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys, talous- ja ympäristönäkökulmat.

Näin toimitaan myös uuden rakentamisessa, vanhan korjaamisessa ja rakennusten purkamisessa. Valtuusto hyväksyy vuosittain talousarviossa viideksi vuodeksi investointisuunnitelman.

Viranhaltijoita ohjaavat työssään valtuuston hyväksymät linjaukset.

Tilat luovat puitteet toiminnalle ja terveysturvalliselle työskentely-ympäristölle.

Vaikka valtuusto myöhemmin päättäisi rakentaa uuden monikäyttöisen rakennuksen, joka palvelisi myös päiväkoti-ikäisiä, on Kuusenkuiskeen päiväkoti korjattava.

Kuhmon kaupungin strategisena toiminnallisena tavoitteena on taata kannustava varhaiskasvatus. Tähän me kaupungin työntekijöinä olemme sitoutuneet valtuuston päätösten mukaisesti.

Harri Piirainen, tilapalvelupäällikkö

Eila Vilén, sivistystoimenjohtaja

Tytti Määttä, kaupunginjohtaja

Kuhmon kaupunki