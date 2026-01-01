Ihmiset
Kuhmon kaupunkijuhla päättyi kyynelkaasupommiin uudenvuodenyönä 1986 – syyllistä ei koskaan saatu kiinni
Väkijoukkoon heitetty kyynelkaasupommi aiheutti yhdelletoista ihmiselle sairaalareissun.
Kuhmo julistettiin virallisesti kaupungiksi kirpeässä pakkassäässä uudenvuoden yönä 1986. Kaupungiksitulojuhlaa seurasi noin 7 000 ihmistä, ja perukoistakin juhliin oli kuljetettu busseilla 500 kuhmolaista.
Kesken ilotulituksen pudotettiin yleisöjoukkoon kyynelkaasupommi, jonka seurauksena ihmiset pa