Komisario Eljas Pylväs piti tekoa vastuuttomana. Kyynelkaasupommin heittäjää etsittiin tiiviisti alkuvuodesta 1986. Kuva: Leena Sirviö/Arkisto

Kuhmon kaupunkijuhla päättyi kyynelkaasupommiin uudenvuodenyönä 1986 – syyllistä ei koskaan saatu kiinni

Väkijoukkoon heitetty kyynelkaasupommi aiheutti yhdelletoista ihmiselle sairaalareissun.

Kainuun Sanomat

Kuhmo julistettiin virallisesti kaupungiksi kirpeässä pakkassäässä uudenvuoden yönä 1986. Kaupungiksitulojuhlaa seurasi noin 7 000 ihmistä, ja perukoistakin juhliin oli kuljetettu busseilla 500 kuhmolaista.

Kesken ilotulituksen pudotettiin yleisöjoukkoon kyynelkaasupommi, jonka seurauksena ihmiset pa

