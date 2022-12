Kuhmon kirkkoherra on irtisanoutunut virastaan – opintovapaalla jo yli vuoden

Kuhmon seurakunnan kirkkoherra Timo Suutari on irtisanoutunut virastaan siten, että hänen viimeinen virassaolopäivänsä on 28.2.2023. Suutari on ollut opintovapaalla 15.11.2021 lähtien.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli irtisanoutumisen istunnossaan 15.12. ja pyysi samassa…