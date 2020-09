Kuhmon koronaryppäässä yksi uusi tartunta – Kultakuusessa ei tartuntoja

Kuhmon laajasta korona-altistuksesta on tähän mennessä löytynyt yhteensä 19 koronatartuntaa, joista 17 Kuhmossa, 1 Sotkamossa ja 1 Kajaanissa. Kaikki altistuneet on tavoitettu ja oireiset testattu, mutta testitulokset puuttuvat vielä muutamalta altistuneelta.

Kainuun soten mukaan kuluva viikko paljastaa edellisen viikon aikaisen altistumisen tuomat tartunnat, ja sitä seuraava viikko jatkotartunnat.

Sote suosittelee, että kainuulaiset välttävät lähikontakteja ikäihmisten kanssa kuluvan viikon aikana koko Kainuun alueella. Vanhuspalveluiden alaisissa hoitokodeissa ei tiettävästi ole altistumisia.

Kuhmossa sijaitsevassa Tukena Kultakuusen palveluyksikössä todettiin perjantaina korona-altistumisia. Altistuminen tuli esille, kun työntekijä sairastui ja sai positiivisen koronatestituloksen sunnuntaina. Palveluyksikön asukkaat ja henkilökunta on asetettu karanteeniin.

Kaikki altistuneet työntekijät ja asukkaat on testattu. Tartuntoja ei löytynyt.

THL:n mukaan Suomessa on raportoitu tiistaina 56 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on nyt 8 142 ja taudista parantuneita arvellaan olevan noin 7 200.

Ryppäitä on syntynyt Kuhmon lisäksi myös muualle. Alkuviikon aikana tartuntoja on Jyväskylässä todettu yhteensä 19 ja karanteeniin on asetettu yhteensä lähes 400 ihmistä.

Kahden viime viikon aikana koronavirustartuntoja on todettu 366, mikä on 73 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana, THL kertoo.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on Suomessa 336. Maanantain tietojen mukaan sairaalahoidossa on 10 ihmistä, joista yksi on tehohoidossa.

Maanantaina julkaistua Koronavilkku-sovellusta on ladattu jo miljoona kertaa. Tartuntaketjujen jäljittämiseen tarkoitetun sovelluksen toivottiin saavuttavan miljoonan rajapyykin kuukaudessa.

THL:n mukaan miljoonan latauksen raja meni rikki tänä aamuna kello kahdeksan aikaan eli noin vuorokauden sen jälkeen, kun sovellus tuli ladattavaksi sovelluskauppoihin.

Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama sovellus, jonka avulla saa tiedon, jos on sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle. Sovelluksessa käyttäjän yksityisyys on vahvasti suojattu. Sovellus toimii taustalla automaattisesti, häiritsemättä puhelimen käyttöä tai lyhentämättä akun kestoa.

Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi kaikista sovelluskaupoista. Lisätiedot: koronavilkku.fi

Sote muistuttaa, että jos on epäily koronatartunnasta, on syytä tehdä ensin testi omaolo.fi –palvelussa, jossa arvioidaan testin tarpeellisuus. Näytteenottoon voi varata ajan Omasoten kautta, josta voidaan varata Kajaanin, Kuhmon, Sot-kamon ja Suomussalmen näytteenottoajat tai soittamalla 116 117. Muihin terveysasemiin saa testiajan soitta-malla suoraan terveysasemalle.

Kainuulainen voi halutessaan käyttää myös Terveystalon tai Mehiläisen testi-palvelua, jonka hinnasta kuntayhtymä kompensoi oman testikustannuksensa suuruuden suoraan testin suorittajalle. Kompensaation suuruus alkaen on 106 € alv 0% / testi ylimenevän osuuden jäädessä itse maksettavaksi. Menettely on voimassa toistaiseksi.

Koronatestissä käyneiden tulee odottaa testin negatiivinen tulos ennen palaamista päivähoitoon, kouluun tai työpaikalle.