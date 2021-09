Kuhmon Osuuspankin lahjakorttikampanja laajenee kaikkiin pop up -pisteessä koronarokotuksen ottajiin – Kuhmossa 2 tartuntaa ja päiväkodissa 19 karanteenia

Kuhmon Osuuspankin keskiviikkona alkanut lahjakorttikampanja laajenee kaikkiin Koulukatu 10:n rokotuspisteessä koronarokotuksen ottaneisiin, Kainuun sote kertoo tiedotteessaan.

Alun perin Osuuspankki varautui antamaan lahjakortin ensimmäisen koronarokotteen ottajalle. 20 euron arvoinen lahjakortin voi käyttää esimerkiksi pizzeriassa tai bensatankilla.

Kampanjaan on varattu tuhat rokotetta ja lahjakorttia. Kainuun soten mukaan kampanjalla tavoitellaan rokotuskattavuuden merkittävää parantamista ja nopeampaa paluuta normaaliin.

Kampanja kestää enintään sunnuntaihin saakka. Rokotuspiste on avoinna Koulukatu 10:ssä entisissä Kuhmon Lääkäripalvelun tiloissa kello 13–20.

Myös Kajaanissa kampanjoidaan koronarokotusten puolesta. Perjantai-iltana Yritysten yö -tapahtumassa Kajaanin yrittäjät ja Kajaanin Kauppiasyhdistys tarjoavat kaikille tapahtumassa koronarokotteen ottaneille kahvilakupongin. Kainuun soten pop up -rokotuspiste on avoinna perjantaina Raatihuoneentorilla entisissä Rosson tiloissa kello 17–24.

Kuhmossa kaksi uutta tartuntaa

Kainuun sote kertoo, että keskiviikkona Kainuussa todettiin kaksi uutta koronatartuntaa, jotka molemmat ovat kuhmolaisilla. Kuhmossa päiväkoti Kuusenkuiskeessa keskiviikkona todetun tartunnan vuoksi 19 henkilöä on määrätty karanteeniin.

Viruksen ilmaantuvuus Kainuussa on nyt 73,6. Luku kertoo tartuntojen määrän 100 000:ta asukasta kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Kainuu on koronaepidemian perustasolla, lukuun ottamatta Kajaania, jossa koronatilanne on parantunut mutta joka on vielä kiihtymisvaiheessa.

Voimassa ovat edelleen suositukset muun muassa kasvomaskien käytöstä, turvaväleistä, hyvästä käsihygieniasta ja koronatesteihin hakeutumisesta.

Kainuun sote muistuttaa tiedotteessaan, että tartunnat ovat tällä hetkellä käytännössä rokottamattomien tai vielä vajaan rokotussuojan saaneiden keskuudessa ja heidäntulee erityisesti huolehtia terveysturvallisuusohjeiden noudattamisesta.